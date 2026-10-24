2026 ÖSYM KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınav giriş bilgilerinin yayımlanmasıyla birlikte gözler bir kez daha sınav tarihi ve saatine çevrildi. Yayımlanan takvime göre, 2026 KPSS DHBT oturumu kasım ayında gerçekleştirilecek. Peki, 2026 KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

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2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için artık sayılı gün kaldı. Son kontrollerini yapan adaylar bir yandan da sürecin ayrıntılarını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların KPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılma zorunluluğu bulunuyor.

2026 KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS kılavuzuyla duyuruldu

KPSS DHBT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK/KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Tek oturum halinde gerçekleştirilecek olan sınav saat 10.15'te başlayacak. 60 dakikada tamamlanacak olan sınavın sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek.

2026 KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS kılavuzuyla duyuruldu

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin sitesindeki 2026-KPSS Kılavuzlarında yer alıyor. Sınava başvuran adayların kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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