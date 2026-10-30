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2026-KPSS Ön Lisans sınav soruları yayımlandı! KPSS Ön Lisans Sınavı soru-cevap kitapçıkları görüntüleme

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2026-KPSS Ön Lisans sınav soruları yayımlandı! KPSS Ön Lisans Sınavı soru-cevap kitapçıkları görüntüleme
Başlık Resmi2026-KPSS Ön Lisans sınav soruları yayımlandı! KPSS Ön Lisans Sınavı soru-cevap kitapçıkları görüntüleme

2026-KPSS Ön Lisans Sınavı soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "evap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsün ve doğru cevapları görebilecekler.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2026-KPSS Ön Lisans Sınavı) cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı. 2026-KPSS Ön Lisans sınavı adaylarının cevap kâğıtları ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevaplarıyla soruların cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 30 Ekim 2026 tarihinden itibaren 10 gün süreyle görüntülenebilecek.

2026-KPSS Ön Lisans sınav soruları yayımlandı! KPSS Ön Lisans Sınavı soru-cevap kitapçıkları görüntüleme
Başlık Resmi2026-KPSS Ön Lisans sınav soruları yayımlandı! KPSS Ön Lisans Sınavı soru-cevap kitapçıkları görüntüleme

KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIKLARI DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösterilmektedir." denildi.

KPSS SORU KİTAPÇIKLARI İÇİN TIKLAYIN

Editör : ÖZGE YİĞİT | Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT
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