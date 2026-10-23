Ortaöğretim düzeyince KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim) oturumu için geri sayım sürerken gözler saat ve süre bilgilerine çevrildi. Sınavın başlama saati, oturum süresi ve sınav günü uyulması gereken kurallar, KPSS 2026 ortaöğretim sınav kılavuzunda yer almıştı. Peki, 2026 KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Kaydet a- | +A

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim), 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınava ortaöğretim kurumlarından mezun olanlarla sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunan adaylar katılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2026-KPSS Ortaöğretim için 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak, 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

Sınav, saat 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

2026 KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? KPSS sınav saati ve süresi

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV KONULARI

Genel yetenek testi sözel ve sayısal bölümlerden, genel kültür testi ise tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi, Türkiye ve dünyayla ilgili genel, kültürel ve sosyoekonomik konulardan oluşacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.



Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala