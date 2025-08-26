2026 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor?

2026 yılında Ramazan ayının başlangıcı ve Ramazan Bayramı’nın idrak edileceği günler netleşti. Dinimiz İslam'da yer alan 2026 yılı dini günler ve geceler takvimine göre 2026 Ramazan Bayramı başladığı tarih belli oldu.

2026 RAMAZAN AYI TARİHLERİ

2026 Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.

Bu bir aylık dönemde Müslümanlar farz olan oruç ibadedtini yerine getirecek ve Kur’an-ı Kerim’in indirildiği bu kutsal ayda manevi hayatlarını zengileştirecek.

Ramazan'ın başlangıcı hilalin görünmesiyle kesinleşiyor. Buna rağmen öncesinde astronomik hesaplara dayalı takvim bu tarihleri önceden belirleyebiliyor.

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlıyor. Üç gün süren bayram 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek.

Ramazan Bayramı, oruç ayının ardından Müslümanların bir araya gelerek sevdikleriyle bayramlaştığı, küslerin barıştığı ve toplumsal bağların güçlendiği bir dönem olarak biliniyor.

2026 yılında Ramazan Bayramı'nın son iki günü hafta sonu tatiline denk geliyor. Önceden tatillerini planlamak isteyen çalışanlar bu tarihleri araştırıyor.

2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2026 Ramazan Bayramı, cuma gününe denk geldiği için hafta sonuyla birleşerek üç günlük bir tatile denk geliyor. Resmi tatil süresi, bayram öncesi gün ile birlikte üç buçuk gün olacak.