Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı için beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 38 bin hekim dışı sağlık personeli istihdam edileceğini duyurdu. Açıklamanın ardından binlerce adayın gündeminde başvuru tarihleri, KPSS şartı, kadro ve branş dağılımı yer aldı.

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Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce adayın yakından takip ettiği personel alımına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü 38 bin hekim dışı sağlık personeli alınacağını duyurdu. Açıklamanın ardından gözler Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanacak başvuru takvimine, kontenjanlara ve adaylarda aranacak şartlara çevrildi. Özellikle hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diğer sağlık bölümlerinden mezun olan adaylar, alım sürecinin ayrıntılarını araştırmaya başladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı için 2026 yılı sona ermeden ilana çıkılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar 38 bin hekim dışı sağlık personeli alım ilanının yayımlanacağını duyurdu. Erdoğan, başvuru takvimi ve alım sürecine ilişkin ayrıntıların Sağlık Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.

2026 Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı gündemde

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 38 bin hekim dışı personel alımına ilişkin kadro ve branş dağılımı henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusuyla toplam alım sayısı netleşirken hemşire, ebe, sağlık teknikeri, fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve diğer sağlık meslek gruplarına kaç kişilik kontenjan ayrılacağına ilişkin resmî bir liste yayımlanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanacak personel alım ilanında kadro unvanlarının, branş bazında kontenjanların, istihdam edilecek sağlık kuruluşlarının ve adaylarda aranacak niteliklerin yer alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Sağlık Bakanlı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından,

"Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği 38 bin hekim dışı sağlık çalışanı ataması büyük sağlık ailemize hayırlı olsun.

Destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum." açıklamasını yaptı.

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