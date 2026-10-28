ÖSYM ( Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) 2027 yılı sınav takvimini açıkladı. Takvimle birlikte Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumlarının başvuru ve sınav tarihleri de belli oldu. Peki, 2027 KPSS oturumları ne zaman yapılacak?

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ÖSYM 2027 sınav takvimiyle birlikte KPSS ( Kamu Personel Seçme Sınavı) oturumlarına ilişkin ayrıntılar belli oldu. KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ile Alan Bilgisi oturumları eylül ayında gerçekleştirilecek. KPSS 2027 başvuru süreci ise temmuz ayında başlayacak.

2027 KPSS oturumları ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimiyle duyurdu

KPSS 2027 OTURUMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 8-19 Temmuz'da yapılacak. KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 12 Eylül'de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 18 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 19 Eylül'de düzenlenecek. Kamu görevlerinde kariyer hedefleyen adayların katılacağı sınavlar, adayların alanlarına ilişkin birikimlerinin ölçülmesine yönelik uygulanacak. KPSS sonuçları 13 Ekim tarihinde duyurulacak

| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

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