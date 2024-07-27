2028 Olimpiyat Oyunları, Los Angeles’ta yapılacak

Bu yıl Fransa'da gerçekleşen Olimpiyat Oyunları heyecanla takip edilirken birçok ülkeden sporcu katıldı. Komite, 2028 Olimpiyat Oyunları için Los Angeles'a teklifte bulunurken 2028 Olimpiyat nerede, hangi ülkede araştırıldı.

Ülkemizde en genç temsilcimiz 16 yaşındaki yüzücü Kuzey Tunçelli olurken en yaşlısı atıcılık alanında yarışacak olan 51 yaşındaki Yusuf Dikeç olurken Yaz Olimpiyat Oyunları'nda heeycan devam ediyor.

2028 OLİMYPİYAT OYUNLARI NEREDE OYNANACAK?

4 yılda bir gerçekleşen Olimpiyat Oyunları'nın bir sonraki organizasyonu Los Angeles'ta yapılacak.

IOC, eyzbol/softbol, kriket, bayrak futbolu, lakros ve squash branşlarının da dahil edileceğini kararlaştırmıştı. Böylece bayrak futbolu ve squash ilk kez oynanacak.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin konuyla ilişkin, "Tüm camiamıza ve spor teşkilatımıza hayırlı olsun. Bu branşlarda olimpiyat oyunlarına katılmak ve söz konusu branşları ülkemizde geliştirmek adına çalışmalarımıza bugünden itibaren hız veriyoruz. Değişimi ve yükselişi hep birlikte izleyeceğiz. Türkiye Ragbi Federasyonu çatısı altında bulunan 7'li ragbi, beyzbol-softbol ve kadınlar korumalı futbol olimpik branşlarda faaliyetlerini sürdürecektir." dedi.

2024 Yaz Olimpiyatlarında diğer adayların çekilmesi sonucu Paris ve Los Angeles kalmıştı.

İki şehir arasında anlaşma sağlanması istenirken Los Angeles, sunulan 2028 teklifini kabul etti.

OLİMPİYATLARA TÜRKİYE KAÇ SPORCU İLE KATILDI?

Bu yıl Türkiye, atletizmde 16 sporcuyla katılırken güreşte 11, yelken, judo, boks ve yüzmede sekizer, atıcılıkta yedi, tekvando ve jimnastikte beşer, okçulukta dört, eskrim ve modern pentatlonda ikişer, masa tenisi, badminton, bisiklet, halter ve kürekte de birer sporcu ile mücadele ediyor.