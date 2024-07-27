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Paris Olimpiyatları'nda kriz bitmiyor! Tren garı tahliye edildi

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Paris Olimpiyatları&#039;nda kriz bitmiyor! Tren garı tahliye edildi

Spor Haberleri

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yaşanan aksilikler gündem olmaya devam ediyor. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF'in güney biriminden yapılan açıklamaya göre, Marsilya'daki Saint-Charles Garı'nda unutulan bir valiz yolcuları endişeye soktu. İşte detaylar...

Fransa'da düzenlenen Paris Olimpiyat Oyunları'nda yaşanan aksilikler devam ediyor.

Marsilya kentinde unutulan bir valiz nedeniyle Saint-Charles Garı tahliye edildi. 

Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF'in güney biriminden yapılan açıklamaya göre, Marsilya'daki Saint-Charles Garı'nda unutulan bir valiz, tren seferlerinde aksamaya neden oldu. 

Unutulan valiz nedeniyle saat 09.00 sularında tahliye edilen garda, seferlerinde gecikmeler yaşandı. Tren seferleri yaklaşık 1 saat sonra yeniden başladı. 

Paris Olimpiyatları'nda kriz bitmiyor! Tren garı tahliye edildi - 1. Resim

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın dün düzenlenen açılış törenine saatler kala, ülke genelinde Pagny-sur-Moselle, Courtalain ve Croisilles'de tren hatları kundaklandı. Vergigny'deki bir tren hattına yönelik kundaklama girişimi ise engellendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, failler henüz bulunamadı. 

Paris Olimpiyatları'nda kriz bitmiyor! Tren garı tahliye edildi - 2. Resim

Kundaklamalar sonucu, ülkenin özellikle atlantik, kuzey ve doğusuna giden tren seferlerinde aksamalar yaşanıyor. 

SNCF'den dün yapılan tahminlere göre, ülkenin doğusuna hareket eden tren seferlerinde ulaşım bugün normal seyredecek, kuzey istikametindeki seferlerin yüzde 80'i 1 ila 2 saat gecikmeli hareket edecek. 

Bugün ayrıca, Fransa'nın Bretonya ve güneybatısına giden her üç seferden ikisi 1 ila 2 saat gecikmeli yapılacak.

 

Düzenleyen:  - Spor
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