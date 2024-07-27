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Milli sporcu Tuğçe Beder, 2024 Paris Olimpiyatlarına veda etti

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Spor Haberleri

Kadınlar judo 48 kiloda sporcumuz Tuğçe Beder, dünya 5 numarası Fransız rakibi Shirine Boukli'ye ipponla mağlup oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Tuğçe Beder, Fransız rakibine yenilerek organizasyondan elendi.

Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Tuğçe Beder, kadınlar 48 kilo ilk turunda dünya 5 numarası Fransız Shirine Boukli ile karşılaştı.

Tuğçe Beder, rakibine ippon puanıyla mağlup olarak oyunlara veda etti. 

Ippon, judoda bir maçı doğrudan kazanmak için gereken tam puana deniyor; rakibin tam sırt üstü olarak yere düşürülmesiyle kazanılıyor.

Düzenleyen:  - Spor
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