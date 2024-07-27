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Paris'teki kadro değişimine Bakara Suresi ile cevap verdi! Tuğba Şenoğlu'nun yerine İlkin Aydın çağrılmıştı

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Paris&#039;teki kadro değişimine Bakara Suresi ile cevap verdi! Tuğba Şenoğlu&#039;nun yerine İlkin Aydın çağrılmıştı

Spor Haberleri

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak olan Kadın Voleybol Takımı'nda yaşanan kadro değişikliği tartışmalara yol açtı. Paris'ten ayrılan Tuğba Şenoğlu'nun menajerlik şirketi yaşanan olaylara Bakara Suresi 216. ayeti ile karşılık verdi.

Paris'te yarışacak olan Kadın Voleybol Milli Takımı'nda Tuğba Şenoğlu'nun yerine İlkin Aydın davet edilmişti.

Yaşanan değişim sonrası Şenoğlu'nun menajerlik şirketi sosyal medyadan paylaştığı Bakara Suresi 216. ayeti ile karşılık verdi.

Bakara Suresi 216. ayeti paylaşan şirket "Sizin için şer görünende hayır, hayır görünende şer vardır. Siz bilmezsiniz Allah bilir." sözlerinin ardından bir de "Olimpiyatlar sonrasını bekleyelim, şimdilik bu kadar. Desteğiniz için teşekkür ederiz." açıklamalarını yaptı.

TUĞBA ŞENOĞLU KADRODAN NEDEN ÇIKARILDI?

26 yaşındaki voleybolcunun sakatlığının olmadığı ve antrenör kararıyla kadro dışı kaldığı öğrenildi.

Beyza Arıcı ise kadroda +1 olarak yer almaya devam ediyor.

Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

 

Düzenleyen:  - Spor
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