21 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?
21 Ağustos Perşembe akşamı televizyon ekranları, yerli ve yabancı filmler, sevilen yarışma programları ve UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş ve Başakşehir'in maçları ekrana gelecek. İzleyiciler Çift Kişilik Oda bu akşam var mı merak ederken Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8’in güncel yayın akışları belli oldu.
21 Ağustos 2025 Perşembe günü, televizyon kanalları birbirinden renkli yapımlarla izleyicilere keyifli bir akşam vadediyor. Çift Kişilik Oda dizisi bu akşam var mı, yayınlanacak mı merak edilirken bugünkü TV yayın akışı araştırılıyor.
BU AKŞAM HANGİ DİZİ VE FİLMLER VAR?
21 Ağustos Perşembe akşamı televizyon ekranlarında ağırlıklı olarak sinema filmleri ve yarışma programları yer alıyor. Kanal D’de saat 20.00’de Dwayne Johnson’ın başrolünde olduğu aksiyon filmi Rampage: Büyük Yıkım izleyiciyle buluşuyor.
Star TV, futbol efsanesi Pele’nin hayatını konu alan Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmini 20.00 ve 22.15’te yayınlayacak. NOW TV’de ise Ata Demirer'in sevilen filmi Bursa Bülbülü saat 20.00’de izlenebilecek.
ÇİFT KİŞİLİK ODA VAR MI, NEDEN YOK?
Show TV’nin sevilen dizisi Çift Kişilik Oda’nın 21 Ağustos 2025 Perşembe günü yayın akışında yer almadı. Dizinin 7. bölümü bir süredir ekrana gelmiyor. Gözler NOW TV yayın akışına çevrildi.
21 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI
NOW TV Yayın AKışı
08:30 Çalar Saat
10.00 Yasak Elma
12.45 Sen Çal Kapımı
15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Bursa Bülbülü
Show TV Yayın Akışı
06.00 Güzel Günler
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.45 Laz Vampir Tirakula
Kanal D Yayın Akışı
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Uzak Şehir
16.00 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Rampage: Büyük Yıkım
22.30 Godzilla
00:45 Godzilla
Star TV Yayın Akışı
07:00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Kiralık Aşk
19.00 Star Haber
20.00 Pele Bir Efsanenin Doğuşu
22.15 Pele Bir Efsanenin Doğuşu
00:15 Kral Kaybederse
TRT 1 Yayın Akışı
06.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:50 Ege'nin Hamsisi
09.45 Kendi Düşen Ağlamaz
13.00 Seksenler
14.25 Teşkilat
17.45 Kim Gitsin?
19.00 Ana Haber
20.00 Maç Özel
22.45 UEFA Konferans Ligi Play Off Karşılaşması "İstanbul Başakşehir-U.Craiova"
TV8 Yayın Akışı
06.00 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.30 Gazete Magazin Yaz
13.00 Yaparsın Bilirim
16.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye