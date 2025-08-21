Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 21 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?

21 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
21 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?
TV, Dizi, Film, Yayın Akışı, Kanal D, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

21 Ağustos Perşembe akşamı televizyon ekranları, yerli ve yabancı filmler, sevilen yarışma programları ve UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş ve Başakşehir'in maçları ekrana gelecek. İzleyiciler Çift Kişilik Oda bu akşam var mı merak ederken Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8’in güncel yayın akışları belli oldu.

21 Ağustos 2025 Perşembe günü, televizyon kanalları birbirinden renkli yapımlarla izleyicilere keyifli bir akşam vadediyor.  Çift Kişilik Oda dizisi bu akşam var mı, yayınlanacak mı merak edilirken bugünkü TV yayın akışı araştırılıyor. 

BU AKŞAM HANGİ DİZİ VE FİLMLER VAR?

21 Ağustos Perşembe akşamı televizyon ekranlarında ağırlıklı olarak sinema filmleri ve yarışma programları yer alıyor.  Kanal D’de saat 20.00’de Dwayne Johnson’ın başrolünde olduğu aksiyon filmi Rampage: Büyük Yıkım izleyiciyle buluşuyor.

Star TV, futbol efsanesi Pele’nin hayatını konu alan Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmini 20.00 ve 22.15’te yayınlayacak. NOW TV’de ise Ata Demirer'in sevilen filmi Bursa Bülbülü saat 20.00’de izlenebilecek.

21 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? - 1. Resim

ÇİFT KİŞİLİK ODA VAR MI, NEDEN YOK?

Show TV’nin sevilen dizisi Çift Kişilik Oda’nın 21 Ağustos 2025 Perşembe günü yayın akışında yer almadı. Dizinin 7. bölümü bir süredir ekrana gelmiyor. Gözler NOW TV yayın akışına çevrildi. 

21 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? - 2. Resim

21 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI

NOW TV Yayın AKışı

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

12.45 Sen Çal Kapımı

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Bursa Bülbülü

Show TV Yayın Akışı

06.00 Güzel Günler

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.45 Laz Vampir Tirakula

Kanal D Yayın Akışı

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Uzak Şehir

16.00 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Rampage: Büyük Yıkım

22.30 Godzilla

00:45 Godzilla

Star TV Yayın Akışı

07:00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Kiralık Aşk

19.00 Star Haber

20.00 Pele Bir Efsanenin Doğuşu

22.15 Pele Bir Efsanenin Doğuşu

00:15 Kral Kaybederse

TRT 1 Yayın Akışı

06.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06:50 Ege'nin Hamsisi

09.45 Kendi Düşen Ağlamaz

13.00 Seksenler

14.25 Teşkilat

17.45 Kim Gitsin?

19.00 Ana Haber

20.00 Maç Özel

22.45 UEFA Konferans Ligi Play Off Karşılaşması "İstanbul Başakşehir-U.Craiova"

TV8 Yayın Akışı

06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Gazete Magazin Yaz

13.00 Yaparsın Bilirim

16.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sercan Türk kimdir, ne iş yapar? Kaza yapan Ferrari'yi alan futbolcu gündemdeKöpeklerden kaçan kadın, otomobilin altında kalarak can verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ufuk Bayraktar kimdir, neden gözaltına alındı? Ünlü oyuncu ortalığı birbirine kattı! - HaberlerUfuk Bayraktar kimdir, neden gözaltına alındı? Ünlü oyuncu ortalığı birbirine kattı!Avrupa ve Konferans Ligi play-off tek maç mı? Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor rövanş oynayacak mı? - HaberlerAvrupa ve Konferans Ligi play-off tek maç mı? Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor rövanş oynayacak mı?Sercan Türk kimdir, ne iş yapar? Kaza yapan Ferrari'yi alan futbolcu gündemde - HaberlerSercan Türk kimdir, ne iş yapar? Kaza yapan Ferrari'yi alan futbolcu gündemde30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü? - Haberler30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü?KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? - HaberlerKYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - HaberlerAÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...