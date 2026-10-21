21 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada Cemile, Beyza, Tuğba ve Almeda, haftanın üçüncü gününde en yüksek puanı almak için mücadele ediyor. İlk iki günün ardından haftalık sıralamada puan farkları azalırken yeni bölümde Tuğba'nın aldığı ceza puanı dikkat çekti. Peki, 21 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

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Gelinim Mutfakta'da 21 Ekim Çarşamba günü haftanın üçüncü puan mücadelesi başladı. Pazartesi günü Cemile'nin, salı günü ise Almeda'nın çeyrek altını kazanmasının ardından dört gelin yeniden mutfağa girdi. Günün yemeği Etli Çıtır Külah olarak belirlenirken yarışmacılar, kayınvalidelerden yüksek puan almak için hazırlıklarını tamamladı.

21 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 21 Ekim 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde Cemile, Beyza, Tuğba ve Almeda, haftanın üçüncü çeyrek altınını kazanmak için yarıştı. Gelinler, günün menüsünde yer alan Etli Çıtır Külah yemeğini hazırlayarak tabaklarını kayınvalidelerin değerlendirmesine sundu. Yemeklerin lezzeti ve sunumu üzerinden yapılan puanlama, haftanın üçüncü günündeki sıralamanın belirlenmesinde etkili olacak. 21 Ekim Gelinim Mutfakta birincisi ve çeyrek altını kazanan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

21 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

21 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

21 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu, Etli Çıtır Külah yemeğinin değerlendirildiği bölümün ardından araştırılıyor. Kayınvalidelerin yaptığı tadımlar sonucunda Cemile, Beyza, Tuğba ve Almeda'nın günlük puanları belirlenirken Kayınvalide Sevilay'ın alışveriş listesine bakması sonucu Tuğba -4 ceza puanı aldı. Puan durumu ise henüz açıklanmadı.

21 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

Önceki günlerin puan durumu şu şekilde:

20 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu

Almeda 16 puan

Tuğba 15 puan

Beyza 14 puan

Cemile 10 puan

19 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu

Cemile 17 puan

Tuğba 16 puan

Beyza 14 puan

Almeda 13 puan

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