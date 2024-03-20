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21 Mart ne günü? İlkbahar ekinoksu nedir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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21 Mart ne günü? İlkbahar ekinoksu nedir?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

21 Mart tarihi ilkbahar ekinoksu olarak bilinir. İlkbahar ekinoksunda Kuzey Yarım Küre'de gece ve gündüz eşitlenir. 21 Mart ekinoksunda ne olur, ekinoksa dair konular araştırılıyor. İşte, detaylar...

21 Mart ne günü? 21 Mart İlkbahar ekinoksu nedir? sorularının cevapları araştırılıyor. Kuzey Yarım Küre için ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilen 21 Mart tarihinin anlamı nedir, ilkbahar ekinoksunda neler olur konularının detayları haberimizde yer alıyor.

21 MART NE GÜNÜ?

21 Mart tarihi Kuzey Yarım Küre için ilkbaharın başlangıcı Güney Yarım Küre içinse sonbahar mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilir. Ekinoks, yani gece gündüz eşitliği yılda iki kez gerçekleşir. Bunlardan biri 21 Mart Ekinoksudur. 

21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

21 Mart, Kuzey Yarım Küre için ilkbaharın başlangıcıdır. 21 Mart Ekinoksunda gece gündüz eşitliği yaşanır. Güneş ışınlarının Ekvator'a dik açıyla gelmesi sonucunda aydınlanma çemberi kutuplardan geçer. Böylece dünya üzerinde gündüz ile gece eşit olur. Bu durum, İlkbahar ve sonbahar mevsimleri olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır. 21 Mart ne günü? İlkbahar ekinoksu nedir? - 1. Resim

21 Mart tarihinde, Güneş ışınları Ekvator'a öğle saatlerinde 90°lik açıyla düşer ve gölge boyu Ekvator'da sıfıra iner. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşen Güneş ışınları nedeniyle gündüzler, gecelerden uzun olur ve yarım kürede ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlar. Güney Yarım Küre'de ise tam tersi bir durum gerçekleşir. 21 Mart tarihinde Güneş, her iki kutup noktasında görülür. Bu tarihle Güney Kutup Noktası'nda altı ay gece, Kuzey Kutup Noktası'nda altı ay gündüz başlamış olur.  
21 Mart ne günü? İlkbahar ekinoksu nedir? - 2. Resim
 
Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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