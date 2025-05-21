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21 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Birinci olan isim belli oluyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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21 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Birinci olan isim belli oluyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta 21 Mayıs Çarşamba günü sonuçlarını izleyiciler yakından takip ediyor. Ezgi, Sahra, Gizem ve Ebru arasından 21 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin bölümün ardından belli oluyor.

21 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oluyor. Ezgi, Sahra, Gizem ve Ebru arasındaki mücadele izleyicileri ekran başına toplarken gelinler kaynanalardan yüksek puanlar almak için mücadele ediyor. 

21 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 

Hafta finalinde 10 altın bileziğin sahibi olmak isteyen gelinler hünerlerini sergiledi. Bugün gelinler "Harem Güveci" yemeği ile yarışıyor. 21 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu bölümün ardından belli olacak.

21 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Birinci olan isim belli oluyor - 1. Resim

Dünün puan durumu şöyle:

Ezgi: 24

Sahra: 20

Gizem: 11

Ebru: 7

21 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

21 Mayıs Çarşamba günü Gelinim Mutfakta programında kıyasıya rekabet ekrana yansıyor. Haftanın ilk gününde gelinler hünerlerini en yüksek puan almak için sergiliyor.

Ebru, Ezgi, Sahra ve Gizem arasındaki rekabet programın sonlarına doğru kızışıyor. Program boyunca en çok bilezik kazanan isim olan Ezgi ve kaynanası Reyhan birinci olarak yarışı tamamlamak istiyor.

21 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Birinci olan isim belli oluyor - 2. Resim

Kaynanalardan en yüksek puanı alan gelin günün birincisi olurken haftalık puan sıralamasını birinci tamamlayan gelin Cuma günü 10 altın bileziğin sahibi oluyor. 21 Mayıs Gelinim Mutfakta birinci olan ismi bölümün ardından belli olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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