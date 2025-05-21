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Saruhan Hünel kimdir, aslen nereli? Oynadığı diziler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Saruhan Hünel kimdir, aslen nereli? Oynadığı diziler
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Annesi Şükran Hünel'in vefatıyla gündeme gelen Saruhan Hünel gündeme geldi. Oyuncu olan isim aynı zamanda Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel'in abisidir. Saruhan Hünel kariyeri ve özel hayatı merak ediliyor.

Ünlü oyuncu Saruhan Hünel kimdir, evli mi merak ediliyor. Annesinin vefatının ardından gündeme gelen ünlü ismin hayatı ve biyografisi merak ediliyor. 

SARUHAN HÜNEL KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Saruhan Hünel, 7 Ocak 1970 yılında İstanbul'da doğdu. Kariyerine mankenlikle başlayan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel şarkıcı ve program sunucusudur. Babası ise Türkiye dans şampiyonu Mehmet Fevzi Hünel koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. 

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Alişar rolünü canlandıran Hünel, Aynalı Tahir ve Karagül gibi dizilerde oynadı. Anne tarafı Bağdat'tan Türkiye'ye gelen Arap olan Saruhan Hünel, baba tarafından Arnavut kökenlidir.

Saruhan Hünel kimdir, aslen nereli? Oynadığı diziler - 1. Resim

SARUHAN HÜNEL EVLİ Mİ?

Özel hayatıyla gündeme gelen Saruhan Hünel, 2003 yılında senarist Sergin Akyaz ile evlendi ve 2010 yılında sona erdi. İkinci evliliğini ise 2020 yılında yaptı. 

Saruhan Hünel kimdir, aslen nereli? Oynadığı diziler - 2. Resim

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Arka Sokaklar (2025) 

Arjen (2024) 

Kuruluş Osman (2019-2020) 

Karagül (2015) 

Oğurlanmış Arzular (2013) 

Araf Zamanı (2012)

Yeni Baştan (2009)

Serçe (2008) 

Kaybolan Yıllar (2006-2007) 

Melek (2002) 

Aynalı Tahir (1998-2002) 

Kaygısızlar (1995) 

Tatlı Betüş (1993) 

Gündüzün Karanlığı (1992)

Sinema filmleri:

Yasak Sokaklar (1993)

Ufukta Bir Ağaç (1993)

Somuncu Baba: Aşkın Sırrı (2016) 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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