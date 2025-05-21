Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in en acı vedası! Anneleri son yolculuğuna uğurlandı: Cenazede fenalık geçirdi

Şarkıcı Aslı Hünel ile oyuncu Saruhan Hünel, dün anneleri Şükran Hünel’in vefatıyla sarsıldı. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Şükran Hünel, dün hayatını kaybetti.

Aslı Hünel, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla annesine veda etti. Hünel, "Annem gücüm, dünyam, hem anam hem nazlı kızım, benim aşkım, seni kalbimin en derinlerde tüm hücrelerime kadar seviyorum. Senin olmadığın bir dünyayı düşünemiyorum ben ama sen yaptığın iyiliklerle, sürprizlerle, esprilerinle, merhametinle dokunduğun kalplerde o kocaman yüreğinle yaşamaya devam edeceksin. Annem. Babamla kavuştunuz, seni babam karşılayacak orada annem sonra yeniden kavuşacağız. Bu sadece kısa bir ara dinlen, ben gelene kadar annem çünkü bu hastalıklar seni çok yordu güzel anam dinlen huzurla" sözleriyle yürek burktu.