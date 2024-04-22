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22 Nisan 2024 İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
22 Nisan 2024 İzmir&#039;de su kesintisi yaşanacak ilçeler

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22 Nisan İZSU İzmir su kesintisi listesi! | İzmir'de 22 Nisan Pazartesi günü su kesintisi yaşanacak ilçeler, İZSU su kesintisi listesi yayınlandı. 22 Nisan'da İzmir'de Aliağa, Bayraklı, Beydağ, Bornova, Çeşme, Karşıyaka, Ödemiş, Torbalı ve Urla'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek araştırılıyor. İzmir'in diğer ilçelerinde İZSU tarafından su kesintisi listesine göre sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

İzmir İZSU su kesintisi 22 Nisan! İZSU su kesintisi listesine göre İzmir'de bugün ve yarın su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar açıklandı. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak ve su kesintisi ne zaman bitecek? İşte İZSU sular ne zaman gelecek, su kesintisi hakkında detaylar!

İZSU İZMİR SU KESİNTİSİ 22 NİSAN

İzmir'de bugün (22 Nisan Pazartesi 2024) Aliağa, Bayraklı, Beydağ, Bornova, Çeşme, Karşıyaka, Ödemiş, Torbalı ve Urla'da sular kesilecek.

İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler, kesinti süresi ve nedeni şu şekildedir:

22 Nisan 2024 İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler - 1. Resim

ALİAĞA ŞAKRAN HASBİ EFENDİ

22.04.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi 

BAYRAKLI ALPASLAN, CENGİZHAN, FUAT EDİP BAKSI

22.04.2024 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi 

BEYDAĞ ÇİFTLİKKÖY

22.04.2024 saat 08:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 5 saat 30 dakika su kesintisi 

BORNOVA ERZENE

22.04.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi 

ÇEŞME DALYAN

22.04.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi 

KARŞIYAKA BAHRİYE ÜÇOK, BAHÇELİEVLER

22.04.2024 saat 11:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi 

ÖDEMİŞ HORZUM, ÇAMYAYLA, YENİKÖY, ŞİRİNKÖY, IŞIK

22.04.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi 

TORBALI FEVZİ ÇAKMAK

22.04.2024 saat 09:05 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi 

URLA KUŞÇULAR

22.04.2024 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi 

İZMİR İZSU SU KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

İzmir İZSU çağrı merkezi telefon numarası  ALO 185 veya 445 66 55'dir.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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