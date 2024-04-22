22 Nisan 2024 İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Nisan 2024 11:50 - Güncelleme: 22 Nisan 2024 11:51 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

22 Nisan İZSU İzmir su kesintisi listesi! | İzmir'de 22 Nisan Pazartesi günü su kesintisi yaşanacak ilçeler, İZSU su kesintisi listesi yayınlandı. 22 Nisan'da İzmir'de Aliağa, Bayraklı, Beydağ, Bornova, Çeşme, Karşıyaka, Ödemiş, Torbalı ve Urla'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek araştırılıyor. İzmir'in diğer ilçelerinde İZSU tarafından su kesintisi listesine göre sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte detaylar...