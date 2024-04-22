22 Nisan 2024 İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler
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22 Nisan İZSU İzmir su kesintisi listesi! | İzmir'de 22 Nisan Pazartesi günü su kesintisi yaşanacak ilçeler, İZSU su kesintisi listesi yayınlandı. 22 Nisan'da İzmir'de Aliağa, Bayraklı, Beydağ, Bornova, Çeşme, Karşıyaka, Ödemiş, Torbalı ve Urla'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek araştırılıyor. İzmir'in diğer ilçelerinde İZSU tarafından su kesintisi listesine göre sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte detaylar...
İzmir İZSU su kesintisi 22 Nisan! İZSU su kesintisi listesine göre İzmir'de bugün ve yarın su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar açıklandı. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak ve su kesintisi ne zaman bitecek? İşte İZSU sular ne zaman gelecek, su kesintisi hakkında detaylar!
İZSU İZMİR SU KESİNTİSİ 22 NİSAN
İzmir'de bugün (22 Nisan Pazartesi 2024) Aliağa, Bayraklı, Beydağ, Bornova, Çeşme, Karşıyaka, Ödemiş, Torbalı ve Urla'da sular kesilecek.
İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler, kesinti süresi ve nedeni şu şekildedir:
ALİAĞA ŞAKRAN HASBİ EFENDİ
22.04.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi
BAYRAKLI ALPASLAN, CENGİZHAN, FUAT EDİP BAKSI
22.04.2024 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi
BEYDAĞ ÇİFTLİKKÖY
22.04.2024 saat 08:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 5 saat 30 dakika su kesintisi
BORNOVA ERZENE
22.04.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi
ÇEŞME DALYAN
22.04.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi
KARŞIYAKA BAHRİYE ÜÇOK, BAHÇELİEVLER
22.04.2024 saat 11:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi
ÖDEMİŞ HORZUM, ÇAMYAYLA, YENİKÖY, ŞİRİNKÖY, IŞIK
22.04.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi
TORBALI FEVZİ ÇAKMAK
22.04.2024 saat 09:05 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi
URLA KUŞÇULAR
22.04.2024 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi
İZMİR İZSU SU KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI
İzmir İZSU çağrı merkezi telefon numarası ALO 185 veya 445 66 55'dir.
Kaynak: Türkiye Gazetesi