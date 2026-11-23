23 Kasım 2026 Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı, kasım ara tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde yer alan birinci dönem ara tatilinin ardından derslerin başlayacağı tarih belli olurken Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Van'ın bazı ilçelerinde eğitime ara verilmesine karar verildi. Valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalar, bugün okul olup olmadığını öğrenmek isteyenlerin takibinde bulunuyor.

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23 Kasım okullar tatil mi sorusu, bir haftalık kasım ara tatilinin ardından yeniden ders başı yapmaya hazırlanan öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. MEB takvimine göre 16-20 Kasım tarihleri arasında uygulanan ara tatilin ardından yeni ders haftası başlarken Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde görülen kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle tatil beklentisi oluştu. İşte MEB takvimi ve eğitim öğretime ara verilen ilçeler...

23 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başladı ve 20 Kasım Cuma günü sona erdi. Hafta sonunun da tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapması planlandı. Ancak Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle bazı ilçelerde eğitim öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı. Van'ın Çaldıran, Muradiye, Saray ve Özalp ilçelerinde 23 Kasım 2026 Pazartesi günü okullar bir gün tatil edildi. İlçe kaymakamlıkları ve ilgili eğitim müdürlükleri tarafından duyurulan kararlar kapsamında resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yapılmayacak. Van genelini kapsayan bir tatil kararı ise açıklanmadı.

23 Kasım okullar tatil mi, bugün okullar açıldı mı? Van’da okulların tatil durumu

BUGÜN OKULLAR AÇILDI MI?

23 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye genelinde okullar, kasım ara tatilinin ardından yeniden açıldı. MEB tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre ilk ara tatil 16-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. 21-22 Kasım hafta sonunun ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam ediyor. Kasım ara tatilinin tamamlanmasıyla birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi devam ediyor.

23 Kasım okullar tatil mi, bugün okullar açıldı mı? Van’da okulların tatil durumu

MEB takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erdi. Öte yandan yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle bazı bölgelerde yerel tatil kararları alınabiliyor. Bu kararlar il valilikleri veya ilçe kaymakamlıkları tarafından duyurulurken yalnızca açıklamada belirtilen bölgeleri ve tarihleri kapsıyor. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin bulundukları il veya ilçeye ilişkin resmi duyuruları kontrol etmeleri gerekiyor.

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