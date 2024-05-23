23 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32554 bugünün kararları ve atamalar

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mayıs 2024 00:52 - Güncelleme: 23 Mayıs 2024 01:07 - Güncelleme:

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7 Ekim 1920 tarihinde kurulan Resmi Gazete'de her gece yeni kararlar ve atamalar vatandaşa duyuruluyor. Gerçekleşen atamalara ve ülkemizde alınan yeni kararlara her gün yayınlanan sayılar sayesinde ulaşabiliyorken yayımlandı mı aratıldı. İşte 23 Mayıs kararları...