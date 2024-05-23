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23 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32554 bugünün kararları ve atamalar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
23 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32554 bugünün kararları ve atamalar
Resmi Gazete, Türkiye, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

7 Ekim 1920 tarihinde kurulan Resmi Gazete'de her gece yeni kararlar ve atamalar vatandaşa duyuruluyor. Gerçekleşen atamalara ve ülkemizde alınan yeni kararlara her gün yayınlanan sayılar sayesinde ulaşabiliyorken yayımlandı mı aratıldı. İşte 23 Mayıs kararları...

Her gün yeniliklerin duyurulduğu Resmi Gazete yayımlandı mı merak edilirken yeni sayıda yer alan bilgileri sizler için derledik. İlk sayısı 7 Şubat 1921 tarihinde yayımlanan gazetenin adıCeride-i Resmiye olarak geçiyordu. Atamalar hakkında...

32554 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. İçerisinde yer alanlar şöyle:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Arıcılık Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/15)

23 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32554 bugünün kararları ve atamalar - 1. Resim

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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