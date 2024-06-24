24 - 30 Haziran haftasında başvurusu onaylanan yeni halka arz olmadı

Hisseleri yakından ilgilenen vatandaşlar bu hafta halka arz var mı merak ederken SPK tarafından başvurusu onaylanan yeni şirketleri araştırmaya başladı. En son Efor Çay ve Seğmen Kardeşler duyurulurken 26 Haziran itibarıyla talep toplamaya başlayacak. Bu haftanın halka arz takvimi 2024!

Efor Çay ve Seğmen Kardeşler talep toplamaya başlayacak. SPK tarafından başvurusunun onaylanmasıyla beraber katılım endeksine uygunluk durumları da gündeme geldi. Sonuçlar ile beraber lot miktarları netleşirken takvim de araştırılıyor.

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI 24 HAZİRAN?

24 - 30 Haziran tarihlerinde SPK tarafından başvurusu onaylanan yeni hisse bulunmazken en son Efor Çay ile Seğmen Kardeşler duyuruldu. 26-27-28 Haziran tarihlerinde talep toplama süreci yaşanacak ve ardından borsada işlem görmeye başlayacaklar.

Yeni hissenin açıklanması halinde gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

EFOR ÇAY HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

14.50 TL'den satışa çıkacak olan hisse Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alınacak.

EFORC hisse koduyla eşit dağıtım yaparak satışa çıkarken katılım endeksine uygun olarak açıklandı. Vermesi beklenen lot miktarı ise şöyle:

1.1 Milyon katılım - 61 Lot

1.5 Milyon katılım - 45 Lot

1.9 Milyon katılım - 36 Lot

2.3 Milyon katılım - 30 Lot

2.7 Milyon katılım - 25 Lot

3.5 Milyon katılım - 20 Lot

3.9 Milyon katılım - 18 Lot

SEĞMEN KARDEŞLER HALKA ARZI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

30,00 TL'den satışa çıkacak olan Seğmen Kardeşler, SEGMN koduyla satışa çıkacak. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla işlem görecek olan hisse, katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

Talep toplama tarihleri ise 26-27-28 Haziran olarak açıklanırken büyüklüğü 1,7 Milyar TL oldu. Açıklık ise % 32,96 olarak belirlendi.