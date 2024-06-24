Katılım endeksine uygun olan Efor Çay halka arzı, 26 Haziran'da talep toplamaya başlayacak

Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşlar başvurusu yeni onaylanan Efor Çay'ın ne zaman işlem göreceğini merak ederken katılım endeksine uygun mu araştırdı. EFORC hisse koduyla satışa çıkarken 14,50 TL'den işlem görecek. İşte olası lot miktarına dair bilgiler...

2024 bu haftanın halka arz takvimine göre Seğmen Kardeşler ve Efor Çay talep toplayacak

2024 bu haftanın halka arz takvimine göre Seğmen Kardeşler ve Efor Çay talep toplayacak

Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşlar SPK tarafından başvurusu onaylanan Seğmen Kardeşler ve Efor Çay'ın hisse kodunu ve fiyatını araştırmaya başladı. Eşit dağıtım ile Yıldız Pazar'da işlem görecekken kaç lot verir sorusu gündemde yerini aldı. EFORC hakkında detayları haberimizde derledik.

EFOR ÇAY HALKA ARZI KAÇ LOT VERİR?

Hissenin arz büyüklüğü 1,3 milyar TL olurken, açıklık oranı %24,79 oldu. Satın alacak olanlar ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alabilecek.

Pay olarak 90,000,000 lot veren hissenin halka arz sonuçları ile beraber lot miktarı netleşirken olası miktar şöyle:

1.1 Milyon katılım - 61 Lot

1.5 Milyon katılım - 45 Lot

1.9 Milyon katılım - 36 Lot

2.3 Milyon katılım - 30 Lot

2.7 Milyon katılım - 25 Lot

3.5 Milyon katılım - 20 Lot

3.9 Milyon katılım - 18 Lot

EFORC KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Hissenin fonu kullanacağı alanlar arasında %25 Yatırımlar, %5 Girişim sermayesi yatırımı, %30 Finansal borçların ödenmesi, %40 İşletme sermayesi yer aldı.

NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

26-27-28 Haziran tarihlerinde talep toplayacak olan hisse, talep toplama işlemlerinin ardından borsada işlem görecek. Yıldız Pazar'da satışa çıkacak olurken eşit dağıtım yapacak.