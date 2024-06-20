Halk Ekmek zammın ardından 250 gramlık ekmek fiyatı 8 lira oldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
İstanbul'da Halk Ekmek'te olan ekmeklere gelen zam vatandaşın gündeminde yer alırken ne kadar oldu, kaç TL araması yapılıyor. Binlerce vatandaşın her gün satın aldığı 250 gramlık Halk Ekmek fiyat değişikliğine gitti. İşte zamlı ekmek fiyatları 2024...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 TL'ye satılan ekmeklere zam yaptı. Vatandaşların sıklıkla aldığı ekmeklerdeki fiyat değişikliğiyle beraber zam mı geldi araması yapıldı. Yüzde 60 fiyat artışının ardından son ücretler...
HALK EKMEK ZAM MI GELDİ?
Halk Ekmek'te satılan 250 gramlık ekmekler 5 TL iken 8 TL oldu.
2024 HALK EKMEK FİYATLARI NE KADAR OLDU?
670 gram tost ekmeğinin fiyatı 45 TL
500 gramlık organik tam buğday ekmeği 40 TL
200 gram galeta grissini 30 TL
50 gram Akdeniz ekmeği 2,25 TL
350 gram ruşeymli ekmek 30 TL
400 gram çavdarlı ekmek 40 TL
50 gramlık altın çörek 7,5 TL
1 kilogramlık organik buğday unu 50 TL
350 gram sandviç ekmeği 40 TL
350 gram hamburger ekmeği 40 TL
240 gram ciabatta (3'lü) 20 TL
Kaynak: Türkiye Gazetesi