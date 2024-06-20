Halk Ekmek zammın ardından 250 gramlık ekmek fiyatı 8 lira oldu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Haziran 2024 14:12 - Güncelleme: 20 Haziran 2024 14:17 - Güncelleme:

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İstanbul'da Halk Ekmek'te olan ekmeklere gelen zam vatandaşın gündeminde yer alırken ne kadar oldu, kaç TL araması yapılıyor. Binlerce vatandaşın her gün satın aldığı 250 gramlık Halk Ekmek fiyat değişikliğine gitti. İşte zamlı ekmek fiyatları 2024...