Bayram bitti etiketler sessiz sedasız değişti: İBB'den halk ekmeğe zam

İBB yönetimi su ve İSPARK'ın ardından Halk Ekmek'e de zam yaptı. Kurban Bayramı sonrası değişen etiketlere göre 5 liradan satılan ekmek 8 liraya çıktı. İBB bayram öncesi de paketli ürünlere yüzde 50 oranında zam yapmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş (İHE) 5 TL'den satılan normal halk ekmeğe yüzde 60 zam yaparak 8 TL'den sunmaya başladı.

CHP'li İBB yönetiminin duyuru yapmadan yürürlüğe koyduğu, İstanbullunun Kurban Bayramı sonrası sabahın erken saatlerinde etiketlerin değişmesiyle fark ettiği zam büyük tepki çekti.

PAKETLİ ÜRÜNLERE DE ZAM

İBB kurban bayramı öncesi de normal ekmek dışındaki tüm paketli ürünlere sessiz sedasız yüzde 50'nin üzerinde zam yaptı.

Buna göre altın çörek 5 TL'den 7,5 TL'ye; tost ekmeği 20 TL'den 45 TL'ye yükseldi.

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İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, zam sonrası fiyatlar şu şekilde güncellendi;

670 gram tost ekmeğinin fiyatı 45 TL

500 gramlık organik tam buğday ekmeği 40 TL

200 gram galeta grissini 30 TL

50 gram Akdeniz ekmeği 2,25 TL

350 gram ruşeymli ekmek 30 TL

400 gram çavdarlı ekmek 40 TL

50 gramlık altın çörek 7,5 TL

1 kilogramlık organik buğday unu 50 TL

350 gram sandviç ekmeği 40 TL

350 gram hamburger ekmeği 40 TL

240 gram ciabatta (3'lü) 20 TL

İSPARK'A ZAM

İBB geçtiğimiz haftalarda da İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 35 zam yaptı.

Kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında; Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar otopark ücreti yüzde 35 zamla 52 liradan 70 liraya yükseldi.

Mecliste yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

SU ZAMMI

İBB Meclisinde, geçtiğimiz aylarda da su fiyatlarına kullanım miktarına göre konutta yüzde 53'e, iş yerinde de yüzde 60'a varan oranlarda zam yapılmıştı.