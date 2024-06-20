Asgari ücrete ara zam mitingi! Çalışanlar 26 Haziran'da sokağa iniyor

Milyonlar asgari ücrete ara zam beklerken, işçi kesiminden kritik bir hamle geldi. Çalışanlar 26 Haziran'da asgari ücrete zam yapılması için sokağa iniyor. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’e bağlı sendikaların oluşturduğu İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, ara zam talebi için miting yapacak.

Son 2 yıldır asgari ücrete ara zam yapılması, hayat pahalılığının artması ve alım gücünün düşmesi nedeniyle asgari ücrete bir kez daha ara zam beklentisi yükseldi. Ancak hükümet kanadı üstüne basa basa bu yıl temmuzda asgari ücrete zam yapılmayacağını belirtiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrete ara zam gündemimizde yok" diyerek milyonların hayallerini yıkmıştı.

İŞÇİLER SOKAĞA İNİYOR

Hükümet kanadı ısrarla zam olmayacağını söylese de ara zam beklentisini sürdüren işçi kesiminden dikkat çeken bir hamle geldi. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’e bağlı sendikaların oluşturduğu İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP) sokağa inme kararı aldı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM MİTİNGİ

Buna göre İİSŞP, 26 Haziran'da asgari ücrete ara zam mitingi yapacak. Miting saat 19.30'da Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İnsanca yaşamak için ücretlerimize TEMMUZDA EK ZAM istiyoruz!

Yoksulluk sınırının 61 bin TL'yi geçtiği ülkemizde sefalet düzeyinde ücretlerle çalışmak istemiyoruz.

Sesimizi duyurmak için buluşuyoruz 👇

26 Haziran Çarşamba

19.30

Bakırköy Özgürlük Meydanı"

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücrete ocak ayında yüzde 49 oranında zam yapılmıştı. Böylece 11.402 lira olan asgari ücret 17 bin 2 liraya yükselmişti.