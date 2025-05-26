27 Mayıs Mersin ve Adana hava durumu! Yarın yağmur var mı?

Yurt genelinde yağışların etkili olmasıyla Mersin ve Adana'da yaşayan vatandaşlar yarın yağmur olup olmayacağını merak ediliyor. 27 Mayıs Mersin hava durumu ve 27 Mayıs Adana hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

Yaz aylarına girmeye hazırlanırken yağmurlu havalar da etkisini sürdürüyor. Hava durumuna göre plan yapmak isteyen vatandaşlar 27 Mayıs Mersin ve Adana hava durumunu merak ediyor.

YARIN ADANA’DA YAĞMUR VAR MI?

Adana’da 27 Mayıs Salı günü yağmur beklenmiyor. Hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. MGM’nin saatlik tahminlerine göre, sıcaklıklar 19°C ile 30°C arasında değişecek nem oranı yüzde 58-90 aralığında seyredecek.

Gün boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sabah saatlerinde 26°C, öğleden sonra 30°C’ye kadar yükselecek. Akşam ise 22°C’ye düşecek.

Adana’da yağış Çarşamba günü gökgürültülü sağanak şeklinde başlayacak. Salı günü yüksek nem ve sıcak havanın etkisiyle bunaltıcı bir hava hissedilebilir.

YARIN MERSİN'DE YAĞMUR VAR MI?

Mersin’de de 27 Mayıs Salı günü yağmur beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu ve sıcak olacak.

MGM’nin verilerine göre, sıcaklıklar 23°C ile 28°C arasında değişecek, nem oranı yüzde 56-82 olacak. Sabah saatlerinde 26°C, öğlen 28°C, akşam ise 24°C’lik bir hava bekleniyor. Mersin’de yağışlar Çarşamba’dan itibaren hafif sağanak şeklinde başlayacağı belirtiliyor.

27 MAYIS HAVA DURUMU

27 Mayıs 2025 Salı günü Adana ve Mersin’de hava durumu benzer özellikler taşıyor. Parçalı bulutlu, sıcak ve yüksek nemin etkili olması bekleniyor.

Adana’da sıcaklıklar 19°C-30°C, Mersin’de 23°C-28°C arasında olacak. MGM’nin 5 günlük tahminine göre, Salı günü yağış beklenmezken Çarşamba’dan itibaren her iki şehirde gökgürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.