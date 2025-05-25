Yarın bekleniyordu, bugün geldi! Hava bir anda değişti

Meteoroloji pazartesiyi işaret etmişti ancak sağanak erken vurdu, hazırlıksız yakalananlar mağazalara ve duraklara sığındı. Bursa'da güneşli havanın yerini bulutlu havaya bırakmasıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji ve uzmanlar Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava için yeni haftayı işaret etti, uyarılarını bir bir sıraladı. Ancak ülkeye hızlı giriş yapan hava dalgası birçok kentte sıcaklıkları aniden düşürdü, pazar planı yapıp dışarı çıkanlar sırılsıklam oldu.

HAVA KARARDI, ANİDEN BASTIRDI

Son birkaç gündür hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Bursa'da hava aniden kapandı. Güneşli gökyüzü yerini bulutlu havaya bırakırken, aniden bastıran yağmur dışarı hazırlıksız çıkanlara zor anlar yaşattı.

DURAKLARA VE MAĞAZALARA SIĞINDILAR

Öğle saatlerine kadar açık ve sıcak seyreden hava, öğleden sonra hızla değişti. Şehir merkezinde gökyüzü kısa sürede kapandı, ardından lodosla birlikte sağanak yağış başladı.

Vatandaşlar, bir anda bastıran yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına, bina girişlerine ve mağazalara sığınmak zorunda kaldı.