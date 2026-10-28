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28 Ekim Çarşamba (Bugün) hastaneler ve sağlık ocakları bugün açık mı, yarım gün mü?

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28 Ekim Çarşamba (Bugün) hastaneler ve sağlık ocakları bugün açık mı, yarım gün mü?
Başlık Resmi28 Ekim Çarşamba (Bugün) hastaneler ve sağlık ocakları bugün açık mı, yarım gün mü?

Bir buçuk günlük Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle sağlık kuruluşlarının 28-29 Ekim’deki çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, yarım gün mü hizmet veriyor?

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Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millİ bayram. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile ulusal (millî) bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla başlar.

28 Ekim Çarşamba (Bugün) hastaneler ve sağlık ocakları bugün açık mı, yarım gün mü?
Başlık Resmi28 Ekim Çarşamba (Bugün) hastaneler ve sağlık ocakları bugün açık mı, yarım gün mü?

BUGÜN HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

28 Ekim Çarşamba günü devlet ve üniversite hastanelerinde rutin poliklinik hizmetleri saat 13.00’e kadar verilecek. Poliklinikler, bir buçuk günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından 30 Ekim Cuma günü yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Hastanelerin acil servisleri ise tatil boyunca kesintisiz hizmet vermeyi sürdürecek.

Sağlık hizmetleri; ihtiyaç duyulduğu anda bekletilmeksizin ve yirmi dört saat esasına dayalı olarak verilmesi gereken özellikli bir hizmettir. Sağlık hizmetlerinin bu özelliği, hekim ve tüm sağlık çalışanlarımızın, çoğu zaman mesai kavramı olmaksızın ve özellikle de bayram ve tatil günlerinde fedakârlık göstererek çalışmalarını gerektirmektedir.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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