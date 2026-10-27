Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlıklar sürerken gözler bir kez daha tatil sürecine çevrildi. Özellikle 28 Ekim tarihine ilişkin alınan karar merak ediliyor. Bu yıl 29 Ekim tarihinin Perşembe gününe denk gelmesi hafta sonuyla birleşecek bir tatil ihtimalini gündeme getirdi. Peki, Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün sürecek? 28 Ekim tam gün mü, yarım gün mü tatil?

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden başladı. Türkiye'nin dört bir tarafında kutlanacak Bayram öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de tatil süresi oldu. Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim, 1925’ten bu yana yurt içinde ve dış temsilciliklerde resmi bayram olarak kutlanıyor. Her yıl bu tarihte okullar tatil olurken resmî kurum ve kuruluşlar da hizmetlerine ara veriyor.

28 Ekim tam gün mü, yarım gün mü tatil? Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

28 Ekim'de okullar yarım gün açık olacak. saat 13.30'dan sonra tatil başlayacak. 29 Ekim'de ise tam gün okullar kapalı olacak.

29 EKİM TARİHİNİN RESMİ TATİL OLUŞU

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 1933 yılında gerçekleşen onuncu yıl kutlamalarının ayrı bir yeri ve önemi vardır. 1923'te kurulan Cumhuriyet'in on yıl gibi kısa bir süre içinde gerçekleştirdiği reformların ve ekonomik kalkınmanın halka ve tüm dış dünyaya gösterilmek istenmesi Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına farklı bir anlam yüklenmesini sağladı. Onuncu yılda kutlamalar daha önce yapılan bayram kutlamalarından çok daha geniş bir şekilde organize edildi. Hazırlıklar için 11 Haziran 1933 tarihinde TBMM'de görüşülen ve 12 maddeden oluşan 2305 sayılı "Cumhuriyet’in İlanının Onuncu Yıl Dönümü Kutlama Kanunu" kabul edildi. Bu yasa ile 10. yıl kutlamalarının üç gün sürmesi ve bu günlerin resmi tatil olması kararlaştırıldı.

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