28 Temmuz İzmir elektrik kesintisi listesi: Aman dikkat! İzmir'in 12 ilçesinde elektrikler olmayacak

Gediz Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Aliağa, Bergama, Bornova, Buca, Foça, Güzelbahçe, Karabağlar, Konak, Narlıdere, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanacak.

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş., 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü İzmir’in birçok ilçe ve mahallerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kesintilerin sebebi olarak enerji nakil hatları, trafolar ve şebeke sistemlerinde yapılacak olan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gösterildi. Bu kapsamda İzmir’in 12 ilçesi elektrik kesintisinden etkilenecek.

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İzmir elektrik kesintileri, sabah saatleri itibarıyla başlaması üzere hem vatandaşların günlük yaşantısını hem de iş yerlerinde üretim ve hizmet süreçlerini de aksatabilir. Bu nedenle kesintilerin yaşanacağı mahalleler ve saat aralıkları önceden duyurulmaktadır.

İzmir'in Aliağa ilçesinde elektrik kesintisi 09:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecektir. Bergama'da 10:00-16:00, Bornova'da 09:00-12:00, Buca'da 14:00-17:00, Foça'da 09:00-17:00, Güzelbahçe'de 09:00-15:00, Karabağlar'da 09:00-15:00, Konak'da 14:00 17:00, Narlıdere'de 11:00 12:00, Ödemiş'te 09:00-17:00, Tire 09:00-11:00 ve Torbalı'da 09:00 17:00 saatlerinde elektikler kesilecektir.