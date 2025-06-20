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28 Yıl Sonra filminin konusu ne? 28 Years Later 23 yıl sonra devam filmiyle geri dönüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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28 Yıl Sonra filminin konusu ne? 28 Years Later 23 yıl sonra devam filmiyle geri dönüyor
Korku, Zombi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"28 Yıl Sonra", 20 Haziran Cuma günü Türkiye’de sinemaseverlerle bir araya geldi. Yayınlandığı dönemden itibaren döneme damga vuran 28 Years Later filmi 23 yıl sonra yeni bir devam filmiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Peki, 28 Years Later filminin konusu ne? İşte tüm ayrıntılar...

28 Years Later filmi 23 yıllık aradan sonra izleyicileriyle bir araya gelmeye hazırlanıyor. 2002 yılında vizyona giren ve yayınlandığı döneme damga vuran 28 Years Later filmi, korku ve zombi türünde unutulmaz yapımlar arasında yer aldı. 

Yönetmen Danny Boyle’un imzasını taşıyan distopik psikolojik-korku filmi, uzun bir aradan sonra devam halkasıyla yeniden izleyicisiyle bulaşacak. 28 Years Later filmi, büyük bir merakla bekleniyor. Peki, 28 Years Later filminin konusu ne? İşte 28 Years Later filmi hakkında merak edilenler…

28 Yıl Sonra filminin konusu ne? 28 Years Later 23 yıl sonra devam filmiyle geri dönüyor - 1. Resim

28 YIL SONRA FİLMİNİN KONUSU NE? 

Uzun bir aradan sonra devam filmi olarak izleyicileriyle bir araya gelecek olan 28 Years Later, büyük bir merakla beklenmeye başladı. Filmin sıkı takipçileri, hikayenin değişip değişmediğini sorgularken, yönetmen koltuğuna Danny Boyle oturuyor. Senaryosunu ise Alex Garland ve Danny Boyle'a aittir. İlk filmden 23 yıl sonra gelen 23 Years Later, ilk yapıma benzer bir konusu vardır. Enfekte olmuşlarla çevrili bir İngiltere'yi konu alıyor.

28 Yıl Sonra filminin konusu ne? 28 Years Later 23 yıl sonra devam filmiyle geri dönüyor - 2. Resim

2002 yılında sinemada gösterme giren film, izleyicilerden tam not almıştı. Serinin devamı niteliğinde ikinci film 28 Week Later ise  2007 yılında Juan Carlos Fresnadillo yönetmenliğinde çekildi. Şu an ise serinin yönetmeni Danny Boyle'dır. 28 Years Later ise sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.

Film bu defa Öfke virüsünden kurtulmaya başaran küçük bir grubun, izole adada hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Bu yeni hikaye seriye yeni bir soluk getiriyor.

28 Yıl Sonra filminin konusu ne? 28 Years Later 23 yıl sonra devam filmiyle geri dönüyor - 3. Resim

28 YEARS LATER NEREDEN İZLENİR?

28 Years Later filmi, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk hafta sonunda 30 milyon dolar, dünya çapında ise 56 milyon dolarlık açılış yapmaya hazırlanıyor. 

Büyük bir heyecanla beklenen yapım, Türkiye'de 20 Haziran 2025 Cuma günü sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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