Bizim Semtin Çocukları filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İlk kez NOW’da ekranlarına gelecek

Bizim Semtin Çocukları filmi sinema perdesinden televizyon ekranlarında izleyicileriyle bir araya geldi. Hakan Gürtop’un yönetmenliğini üstlendiği, güçlü oyuncu kadrosu ve çekildiği yerle dikkatleri üzerine çekti. Bizim Semtin Çocukları filmi 20 Haziran Cuma akşamı saat 20:00’de NOW’da yayınlandı. Komedi-dram filmi, Samet ve Yusuf'un sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

“Bizim Semtin Çocukları”, 2020 yılında vizyona girerek izleyicileri tarafından büyük beğeni toplamıştır. Komedi-dram filmi olarak dikkat çekerken yapım, mahalle kültürünün samimi atmosferini izleyicilerin huzura getiriyor.

Dostluk bağlarını ve gençlik hayallerini eğlenceli bir dille anlatan film, televizyonda ilk kez 20 Haziran 2025 Cuma akşamı saat 20:00’de NOW kanalında seyirciyle buluştu.

BİZİM SEMTİN ÇOCUKLARI OYUNCU KADROSU NELER?

“Bizim Semtin Çocukları”, zengin ve yetkin oyuncu kadrosuyla da dikkat çekti. Filmde başrolleri Ümit İbrahim Kantarcılar (Yusuf) ve Erdi Ünver (Samet) paylaşırken, Gizem Karaca (Gizem) ve Hakan Bilgin gibi isimler de kadroda yer alıyor. Ayrıca, Suzan Aksoy, Kemal Kuruçay, Ümit Acar ve Hüseyin Elmalıpınar gibi isimler yer alıyor.

BİZİM SEMTİN ÇOCUKLARI NEREDE ÇEKİLDİ?

Bizim Semtin Çocukları filminin çekimleri, Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Özellikle Fethiye’nin dar sokakları başta olmak üzere eski mahalle yapıları, yerel esnaf dükkanları ve otantik alanları göze çarpar.

Fethiye'nin görüntüsü filme doğallık katmıştır. Bu mekanlar, hikayede sıcaklığı arttırmış ve seyir zevkini yükseltmiştir.

BİZİM SEMTİN ÇOCUKLARI FİLMİNİN KONUSU NE?

“Bizim Semtin Çocukları”, beraber büyüyen iki yakın arkadaş Samet ve Yusuf’un yaşadıklarını ele almaktadır. Aynı yerde çalışan iki yakın dost Yusuf vale, Samet ise koruma görevlisidir.

Yusuf, mahallenin en güzel kızlarından Gizem ile yakınken, Samet de Dicle ile samimidir. Gençler, evlilik hayalleri kurarken, mahallenin kabadayısı Hırsız Cevat’ın kurduğu tuzaklarla karşı karşıya kalır.