Alemde Bir Gece filminin konusu ne? Alemde Bir Gece filmi ne zaman, nerede çekildi?

Alemde Bir Gece filminin yönetmenliğini Barış Erdoğan'ın üstlediği Alemde Bir Gece filmi televizyonda izleyicileriyle bir araya geliyor. Başrollerini Aydemir Akbaşı'ın olduğu komedi türünde filmin konusu, nerede çekildiği merak konusu oldu. İşte tüm ayrıntılar...

Alemde Bir Gece filminin başrolünde usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın yer aldığı yerli komedi filmi Alemde Bir Gece filmi televizyon ekranlarında yayınlanıyor.

2016 yılında çekilen Alemde Bir Gece oyuncuları ve konusu arama motorlarında sorgulatılıyor. İşte Alemde Bir Gece konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili merak edilenler...

ALEMDE BİR GECE OYUNCULARI KİMLER?

Alemde Bir Gece filminin oyuncuları Aydemir Akbaş, Beyti Engin, Bülent Alkış, Ceyda Olguner, Selin Deveci, Burcu Binici, Ömer Gecü'dür.

ALEMDE BİR GECE KONUSU NEDİR?

Mutlu bir aile hayatının içinde yer alan Ozan'ı eşi Elif kısa süreliğine annesinin yanına gider. Ozan evde tek başına kalır ve çocukluk arkadaşı Tolga yanında bir kadın ve Fehmi bir anda kapıda belirir. Üniversite yıllarından beri sıkı bir dost olan ikili gitgide çevresini çoğaltmıştır.

Ozan, Tolga'yı evden çıkartmak isterken karşı komşusu emekli başçavuş çatlak Eşref gelir. Ozan, Tolga ve Ati, cesetten kurtulmak için umuduyla Eşref’in peşinden gider. Ancaj kendilerini çok daha büyük bir belanın içinde bulacaklardır.

ALEMDE BİR GECE FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

2016 yapımlı Alemde Bir Gece filminin çekim yerleri şu an için belli değildir. Kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.