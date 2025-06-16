Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sosyete Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne? Sosyete Şaban nerede çekildi?

Sosyete Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne? Sosyete Şaban nerede çekildi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sosyete Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne? Sosyete Şaban nerede çekildi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başrollerini Kemal Sunal ve Perihan Savaş'ın yer aldığı Sosyete Şaban filminin yönetmeni Kartal Tibettir. Komedi ve dram türlerindeki yapım bu akşam televizyon ekranlarında yer alacak. İşte Sosyete Şaban filminin detayları...

Sosyete Şaban konusu merak edilmeye başlandı. Buna göre, Şaban Ağa ve Peri'nin yaşadıklarını konu ediniyor. 1985 yılında çekilen film izleyenlerin gündemindeki yerini aldı. Yapıma dair merak edilenler arama motorlarına sorgulatma yapmaya başladı.

Sosyete Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne? Sosyete Şaban nerede çekildi? - 1. Resim

SOSYETE ŞABAN KONUSU NE?

Sosyete Şaban, uzun süredir kendisini bir türlü beğenmeyen beşik kertmesi Peri'nin kalbine girmeyi çalışır. Köyde yaşayan Şaban Ağa, beşik kertmesi olan Peri ismindeki adındaki kadınla evlenecekleri günü heyecanla bekler. Güzel bir dış görünüşe sahip olan Peri ise Şaban'ı önemsemez, varlığından bile bihaberdir. 

Peri, Amerika'daki eğitimini tamamlamasının ardından ailesinin yanına geri döner. Ardından babasının ciddi bir maddi sıkıntı yaşadığını öğrenir. Babası, yaşadıkları para sıkıntısından bunalmıştır ve çıkış yolunun kızının, zengin bir adam olan Şaban ile evlenmesi olarak görür. Peri ise, Şaban ile evlenmeyi kabul eder.

Sosyete Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne? Sosyete Şaban nerede çekildi? - 2. Resim

SOSYETE ŞABAN OYUNCULARI KİMLER.?

Kemal Sunal

Perihan Savaş

Kenan Pars

Süleyman Turan

İhsan Yüce

Sırrı Elitaş

Sosyete Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne? Sosyete Şaban nerede çekildi? - 3. Resim

SOSYETE ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sosyete Şaban filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirildi. Tek bir yerde çekilmemiştir.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mobil iletişime Trump ayarı! Ailesi devreye girdi, ilk çıkış tarihi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16 Haziran 2025 ASKİ su kesintisi programı - HaberlerAnkara'da sular ne zaman gelecek? 16 Haziran 2025 ASKİ su kesintisi programıBu akşam televizyonda ne var? 16 Haziran 2025 tv yayın akışı - HaberlerBu akşam televizyonda ne var? 16 Haziran 2025 tv yayın akışıElektrikler ne zaman gelecek? 17 Haziran 2025 Salı günü elektrik kesintisi sorgulama - HaberlerElektrikler ne zaman gelecek? 17 Haziran 2025 Salı günü elektrik kesintisi sorgulamaZuhal Topal'la Yemekteyiz Onur kimdir? Yemekteyiz Onur Bey kaç yaşında, nereli? - HaberlerZuhal Topal'la Yemekteyiz Onur kimdir? Yemekteyiz Onur Bey kaç yaşında, nereli?Bim'de indirimler devam ediyor! 17-20 Haziran'da BİM'e neler geliyor? - HaberlerBim'de indirimler devam ediyor! 17-20 Haziran'da BİM'e neler geliyor?Burak Dakak kimdir, kaç yaşında? Aile Saadeti dizisi Murat karakteri - HaberlerBurak Dakak kimdir, kaç yaşında? Aile Saadeti dizisi Murat karakteri
Sonraki Haber Yükleniyor...