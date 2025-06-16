Sosyete Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne? Sosyete Şaban nerede çekildi?

Başrollerini Kemal Sunal ve Perihan Savaş'ın yer aldığı Sosyete Şaban filminin yönetmeni Kartal Tibettir. Komedi ve dram türlerindeki yapım bu akşam televizyon ekranlarında yer alacak. İşte Sosyete Şaban filminin detayları...

Sosyete Şaban konusu merak edilmeye başlandı. Buna göre, Şaban Ağa ve Peri'nin yaşadıklarını konu ediniyor. 1985 yılında çekilen film izleyenlerin gündemindeki yerini aldı. Yapıma dair merak edilenler arama motorlarına sorgulatma yapmaya başladı.

SOSYETE ŞABAN KONUSU NE?

Sosyete Şaban, uzun süredir kendisini bir türlü beğenmeyen beşik kertmesi Peri'nin kalbine girmeyi çalışır. Köyde yaşayan Şaban Ağa, beşik kertmesi olan Peri ismindeki adındaki kadınla evlenecekleri günü heyecanla bekler. Güzel bir dış görünüşe sahip olan Peri ise Şaban'ı önemsemez, varlığından bile bihaberdir.

Peri, Amerika'daki eğitimini tamamlamasının ardından ailesinin yanına geri döner. Ardından babasının ciddi bir maddi sıkıntı yaşadığını öğrenir. Babası, yaşadıkları para sıkıntısından bunalmıştır ve çıkış yolunun kızının, zengin bir adam olan Şaban ile evlenmesi olarak görür. Peri ise, Şaban ile evlenmeyi kabul eder.

SOSYETE ŞABAN OYUNCULARI KİMLER.?

Kemal Sunal

Perihan Savaş

Kenan Pars

Süleyman Turan

İhsan Yüce

Sırrı Elitaş

SOSYETE ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sosyete Şaban filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirildi. Tek bir yerde çekilmemiştir.