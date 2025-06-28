29 Haziran hangi metrolar kapalı, ne zaman açılacak? Metro İstanbul duyurdu

İstanbul Valiliği 29 Haziran 2025 Pazar günü için tedbirlerini duyurdu. Metro İstanbul'un paylaşımına göre İstanbul'da kapalı olan metrolar ve metro duraklarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre tedbirler 29 Haziran Pazar günü 10.00 itibarıyla başlayacak. İstanbul Valisi Davut Gül, kamu düzenini bozan eylem çağrılarına karşı "müsamaha gösterilmeyecek" açıklaması yaptı.

Metro İstanbul, 29 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bazı metrolarında yapılan değişiklikleri duyurdu. M2, M7 ve F1 fünikiler hattını kullanacaklar için İstanbul'da hangi metrolar kapalı, ne zaman açılacak belli oldu.

29 HAZİRAN HANGİ METROLAR KAPALI, NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Valiliği’nin kararıyla, 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 10.00’dan itibaren M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nın Fulya ve Yıldız istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı tamamen işletmeye kapatılacak.

Metro İstanbul, bu kararın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olduğunu ifade etti.

TAKSİM ŞİŞHANE METRO KAPALI MI?

Taksim ve Şişhane metro istasyonları 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 10.00'dan itibaren kapatılacak. Metro İstanbul'un açıklamasına göre M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda trenler Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edecek.

Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi ile Refik Saydam girişleri güvenlik tedbirleri kapsamında kapatılacak.

M2 metrosu, Taksim-Şişhane duraklarından ikinci bir duyuruya kadar durmadan ilerleyecek. Tedbirler saat 10.00 itibarıyla başlayacak.

M2 YENİKAPI-HACIOSMAN METRO ÇALIŞIYOR MU 29 HAZİRAN?

M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu 29 Haziran Pazar günü çalışamaya devam edecek. Ancak tren, Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayacak. Bu hat üzerindeki diğer istasyonlar normal şekilde hizmet vermeye devam edecek.

F1 TAKSİM-KABATAŞ FÜNİKİLER HATTI AÇIK MI?

F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 10.00’dan itibaren tamamen kapalı olacak. İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda, ikinci bir duyuruya kadar bu hat hizmet vermeyecek.

M7 FULYA YILDIZ METRO KAPALI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı, 29 Haziran 2025’te Mecidiyeköy-Mahmutbey arasında çalışmaya devam edecek. Ancak Fulya ve Yıldız istasyonları kapalı olacak. Tren, bu duraklarda durmadan devam edecek.