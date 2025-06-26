Otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve marmaray ücretleri: İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?

İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine yeni zam gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine ilişkin yüzde 21,29 oranındaki zam teklifi ile sonuçlandı. Peki, İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? İşte Otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve marmaray ücretleri...

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı gerçekleştirildi.

26 Haziran’da yapılan toplantıda yüzde 21,29’luk zam teklifiyle ilgili görüşme yapıldı. Bu gelişmeden sonra otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray kullananlar vatandaşlar İstanbul'da yeni bir artış olup olmayacağı merak konusu oldu.

Son olarak Ocak ayında İstanbul’da toplu taşıma araçlarına yüzde 35’lik artış yaşandı. Peki İstanbul’da toplu taşımaya zam geldi mi? İşte, tüm ayrıntılar...

İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMAYA YENİ ZAM MI GELDİ?

İstanbul’da toplu taşıma ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek. Yani İstanbul'da toplu taşımaya zam gelmeyecek.

26 Haziran 2025 tarihinde İBB Genel Sekreteri Volkan Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yüzde 21,29’luk zam teklifireddedildi. Ancak Deniz taksi ücretlerinde ise yüzde 19,04 ila yüzde 275 zam yapıldı.

Toplantı kapsamında elektronik tam biletin 27 liradan 32,75 lira olması talep edildi. Marmaray tam parkur ücretinin ise 59,76 liradan 72,49 liraya yükseltilmesi istendi.

Taksilerde taksimetre açılış ücretinin ise 42 liradan 50,94 lira, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 33,96 lira, zaman tarifesi ücretinin saatlik 350 liradan 424,51 lira, kısa mesafe ücretinin 135 liradan 163,74 lira olması talep edildi.

Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin 34,20 liradan 41,48 lira, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin 38,11 liradan 46,22 lira, Bostancı-Adalar seferinin 100,45 liradan 121,84 lira olması gerektiği belirtildi. Ancak bu teklif kabul edilmedi.

2025 İETT ÜCRETLERİ NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 15.01.2025 tarihli kararı üzerine 18 Ocak 2025 tarihi itibarıyla geçerli olan toplu ulaşım ücretleri aşağıdaki gibidir;

İstanbulkart tam ücretleri;

Tam: 27,C00 TL Öğrenci: 13, 18 TL Sosyal: 19, 33 TL 30 yaşından gün almamış öğrenci; 24, 30 TL'dir.

METRO, MARMARAY ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ, NE KADAR 2025?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 yılı itibarıyla metro ücretleri Tam: 27 TL, Öğrenci Kartı: 13,18 TL, 30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 24,30 TL, Sosyal: 19,33 TL 'dir.

Metro ve Marmaray ücretlerine şu an için zam gelmemiştir. Yukarıda bahsi geçen ücretler geçerlidir.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından 2025 yılına ilişkin paylaşılan Marmaray ücretlerine göre, en az taşıma ücreti 27,00 TL, tam parkur ücreti ise 59, 76'dır.

2025 İSTANBUL VAPUR ÜCRETLERİ KAÇ PARA?

İstanbul'da deniz ulaşım hatlarına yönelik tarifeler merak edilip araştırılıyor. Buna göre Beşiktaş, Karaköy ve Kadıköy arasındaki hatlarda ücret 34, 30 TL ile 38, 11 TL arasındadır. Boğaz hattında tam bilet fiyatı 44,94 TL oldu.