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Otobüs grevi ne zaman bitecek? İstanbul’da ulaşım hayatı durdu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Otobüs grevi ne zaman bitecek? İstanbul’da ulaşım hayatı durdu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’da Otobüs grevinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. İBB’ye bağlı sefer yapan özel halk otobüsleri bugün kontak kapattı. İstanbul’da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü, özel halk otobüsü sahiplerinin dört aydır ödeme alamaması nedeniyle greve gitmesi şehirde ulaşım hayatını durdurdu.

İstanbul’da İBB’ye bağlı sefer yapan özel halk otobüsleri greve başladı. 3 bin 41 otobüsün kontak kapatma kararı ise megakentte ulaşım krizine neden oldu. Otobüs grevinin biteceği tarih ise trafikte mağdur olan milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor.

İSTANBUL OTOBÜS GREVİ NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul’da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü, İBB’ye bağlı sefer yapan 3 bin 41 özel halk otobüsü, dört aydır ödeme alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatma kararı aldı. Özel halk otobüsleri için alınan bu karar ulaşımın aksamasına neden oldu.

 Ulaşım krizinin önüne geçmek ve ulaşım sorunlarının yaşanmaması için vatandaşlar metro, metrobüs, tramvay gibi alternatif ulaşım araçlarına yönlendirilirken otobüs grevinin ne zaman biteceği de merak edilen konular arasında yer aldı.

Otobüs grevi ne zaman bitecek? İstanbul’da ulaşım hayatı durdu! - 1. Resim

İSTANBUL’DA OTOBÜS GREVİ BİTTİ Mİ 22 MAYIS?

İBB’den 4 aydır para alamayan özel halk otobüsü sahipleri, 22 Mayıs Perşembe gününden itibaren kontak kapatacaklarını açıklamıştı. İstanbul’da otobüs grevinin biteceği tarih henüz açıklanmadı ancak kontak kapatma kararının önümüzdeki birkaç gün devam edeceği tahmin ediliyor.

Otobüs grevi ne zaman bitecek? İstanbul’da ulaşım hayatı durdu! - 2. Resim

OTOBÜS GREVİ NE KADAR SÜRECEK, NE ZAMAN BİTECEK?

Özel halk otobüslerinin kontak kapatma kararının ne kadar süreceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İBB’den talep ettikleri ödemenin yapması durumunda grev kararının gözden geçirileceğini söyledi.

İSTANBUL’DA OTOBÜSLER NE ZAMAN ÇALIŞACAK?

İstanbul’da özel halk otobüslerinin çalışmaya başlayacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak İBB ile yapılacak görüşmeler ve ödeme durumu sürecin akıbetini belirleyecek.

Otobüs grevi ne zaman bitecek? İstanbul’da ulaşım hayatı durdu! - 3. Resim

İSTANBUL’DA OTOBÜSLER NEDEN ÇALIŞMIYOR?

İstanbul’da 3 bin 41 özel halk otobüsü 22 Mayıs Perşembe günü itibarıyla kontak kapattı. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İBB’den ödeme alamadıklarını, yakıt ve personel maaşlarını ödeyemediklerini belirterek kontak kapatma kararlarını duyurdu.

GREVDE OLAN OTOBÜSLER NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Vatandaşlar, İETT’nin resmi internet sitesi (iett.istanbul) üzerinden otobüs seferlerinin güncel durumunu ve hatların hizmet verme durumunu kontrol edebilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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