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İstanbul'da yarın otobüsler grev yapacak mı? Toplu ulaşım aksayabilir!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;da yarın otobüsler grev yapacak mı? Toplu ulaşım aksayabilir!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’da 22 Mayıs Perşembe günü özel halk otobüslerinin grev yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. İBB’ye bağlı sefer yapan özel halk otobüsü sahipleri, dört aydır ödeme alamadıkları gerekçesiyle 3 bin 41 otobüs için kontak kapatma kararı aldı.

İstanbul’da İETT’ye bağlı olarak çalışan özel halk otobüsü sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) aylardır ödeme alamadıkları gerekçesiyle 22 Mayıs Perşembe günü grev yapacak. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık’ın yaptığı açıklamalara göre, 3 bin 41 özel halk otobüsü 22 Mayıs’tan (yarın)  itibaren kontak kapatma kararı alındı.

İSTANBUL’DA YARIN OTOBÜSLER GREV YAPACAK MI?

İBB’den 4 aydır para alamayan özel halk otobüsü sahipleri, greve gitme kararı aldı. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık tarafından yapılan açıklamada, 22 Mayıs'ta özel halk otobüslerinin kontak kapatacaklarını söyledi.

Ovacık, açıklamasında 4 aydır para alamadıklarını belirterek, İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi 4. ayı da para almadan geçirdik. Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15'inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15'ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler.’’ açıklamasında bulundu.

İstanbul'da yarın otobüsler grev yapacak mı? Toplu ulaşım aksayabilir! - 1. Resim

İSTANBUL'DA OTOBÜSLER GREVDE Mİ 22 MAYIS?

22 Mayıs Perşembe günü’nden itibaren İstanbul’daki özel halk otobüslerinin sefere çıkmayacağı duyuruldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Göksel Ovacık, İBB’den 4 aydır para alamadıklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi 4. ayı da para almadan geçirdik. Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15'inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15'ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler.” dedi

İstanbul’un pek çok ilçesinde çalışan binlerce özel halk otobüsünün kontak kapatması durumunda, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun bir yolcu trafiği yaşanması bekleniyor. Vatandaşlar ise otobüs grevlerine karşı alternatif ulaşım yollarını araştırmaya başladı.

İstanbul'da yarın otobüsler grev yapacak mı? Toplu ulaşım aksayabilir! - 2. Resim

OTOBÜSLER NEDEN GREVE GİDİYOR?

İstanbul’da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İBB’den ödeme alamadıklarını, yakıt ve personel maaşlarını ödeyemez hale geldiklerini belirterek kontak kapatma kararlarını açıkladı.

İstanbul'da yarın otobüsler grev yapacak mı? Toplu ulaşım aksayabilir! - 3. Resim

ULAŞIMDA BÜYÜK AKSAMA OLABİLİR

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan iş ve okul trafiği, genellikle özel halk otobüslerinin yükünü hafifletmesiyle dengede kalıyordu. Ancak 3 binden fazla otobüsün aynı anda sefer dışı kalması, metrobüs, tramvay ve minibüs gibi diğer ulaşım araçlarında ciddi yoğunluk oluşturabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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