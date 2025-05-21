İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Otobüslerin kontak kapatma kararı eğitime etkisi!

İstanbul’da özel halk otobüslerinin kontak kapatma kararı yarın okulların tatil olması yönündeki beklentileri artırdı. 22 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da toplu ulaşımda aksamaların yaşanacağı öngörülüyor. Peki, otobüs grevi eğitimi etkiler mi?

İstanbul’da yarın okullar tatil mi sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Megakentte eğitim gören yaklaşık 3 milyon öğrenci okula gitmek için toplu ulaşım araçlarını tercih ediyor. İETT otobüslerinin 22 Mayıs'ta kontak kapatma kararından özellikle öğrencilerin olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 22 MAYIS?

İstanbul’da İBB’ye bağlı sefer yapan 3 bin 41 özel halk otobüsü 22 Mayıs Perşembe günü kontak kapatma kararı aldı. Bu kararın ardından ulaşımını otobüsle sağlayan öğrenciler, İstanbul’da yarın okulların tatil olma durumunu sorgulamaya başladı. Ancak İstanbul’da yarın okulların tatil olduğu yönünde henüz bir açıklama yapılmadı.

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da yarın toplu ulaşımda aksaklıkların öngörülmesi okulların tatil olması yönündeki beklentileri artırdı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği’nden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

İSTANBUL’DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da 21 Mayıs Çarşamba günü okullarda eğitim normal akışında devam edecek. 22 Mayıs Perşembe günü okulların tatil olma durumu ise belirsizliğini koruyor.

İSTANBUL’DA KONTAK KAPATMA KARARI EĞİTİMİ ETKİLER Mİ?

İstanbul’da yaşayan yaklaşık 3 milyon öğrenci, okula gitmek için toplu ulaşım araçlarını kullanıyor. İBB’ye bağlı özel halk otobüslerinin kontak kapatma kararı megakentte ulaşım krizini meydana getireceği gibi öğrencilerin okula giderken de sorun yaşayacağı tahmin ediliyor.