İzmir'de hangi otobüs hatları çalışıyor? ESHOT duyurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi ESHOT Genel Müdürlüğü, 89. Uluslararası Bergama Kermesi boyunca çalışacak otobüs hatlarıyla ilgili yeni bir gelişmeyi aktardı. Buna göre, ESHOT, 23 Haziran 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak çalışma saatlerini duyurdu.

89. Uluslararası Bergama Kermesi, 23-29 Haziran 2025 tarihleri arasında İzmir, Bergama’da gerçekleşecek.

Bu özel haftada sanat, tarih ve eğlence ön planda tutulacak. Bir haftalık programda, ESHOT bazı otobüslerin çalışma saatleri sınılandırıldığı bilgisini paylaştı.

İZMİR'DE HANGİ OTOBÜS HATLARI ÇALIŞIYOR?

ESHOT Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak hizmet vermeye devam eden otobüs hatlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

89. Uluslararası Bergama Kermesi boyunca 656 No'lu Devlet Hastanesi - Dikilisultan hattı 17:00 seferi son servis olup 17:00’den sonra hizmet veremeyecektir.

Web adresimizden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.https://t.co/prjKhe8qL8pic.twitter.com/tGwgwd2sjM — ESHOT Genel Müdürlüğü (@eshotgm)

Kermes süresince 651 No'lu OtogarYıldızevler, 652 No'lu Otogar-Öğretmenevi ve 653 No'lu Otogar-Tepeköy hatları tek yönlü olarak geçici güzergah değişikliğine gidilecektir.

Festival süresinde Devlet Hastanesine gidiş yönünde, Cumhuriyet Caddesi'ni (Bayrak Durağından itibaren İstiklal Meydanı'na kadar olan duraklar) kullanılmayacaktır. Ayrıca Adnan Menderes Bulvarı-Üçkemer Caddesi üzerinden hizmet verilmeye devam edilecektir.

İZMİR'DE ÇALIŞACAK OTOBÜS HATLARI

İzmir'de çalışacak otobüs hatlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi ESHOT Genel Müdürlüğü'nün sitesini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. Otobüs hatlarıyla ilgili herhangi bir aksaklık ya da güzergah değişikliğine gidildiğinde resmi duyuruları takip ederek bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte İzmir’de çalışacak otobüs hatları: