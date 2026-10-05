Milyonların beklediği enflasyon verileri açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,84 artarken yıllık veri 29,73 oldu. Aynı ay, Üretici Fiyat Endeski aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda yüzde 29,73 oldu. TÜİK’in açıkladığı verilerle, yılın ikinci yarısındaki üç aylık enflasyon tablosu netleşti ve maaş zammı hesapları yeniden şekillendi. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne oldu?

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Birçok kalemde etkili olan enflasyon verileri için gözler bir kez daha TÜİK'e çevrilmişti. Yılın 2.yarısındaki enflasyon verileri özellikle memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur’lular tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ve ağustos ayının ardından eylül ayı enflasyon oranı da belli oldu. Artık memur ve emeklinin zam oranlarının kesinleşmesi için 3 aylık enflasyon bekleniyor. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonlarının açıklanmasıyla milyonların zammı netleşecek.

EYLÜL AYI ENFLAYON VERİLERİ

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29, 73 artış gösterdi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 27,38 arttı, aylık yüzde 2,07 arttı.

TÜFE'deki değişim 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 24,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,49 artış olarak gerçekleşti.

3 aylık enflasyon farkı ne oldu? Üç aylık emekli ve memur ocak zammı hesaplandı

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Maaşlarda nihai tablonun oluşması için üçüncü veri olan eylül enflasyonu yüzde 1,84 olarak açıklandı. Böylelikle, yılın ikinci yarısı için temmuz ayındaki yüzde 1,78 ve ağustos ayındaki yüzde 1,84 ile birlikte toplamda yüzde 5,46'lık enflasyon oranı söz konusu oldu.

Yeni yılda memur ve emeklinin alacağı zam oranı Ekim, Kasım, Aralık aylarına ilişkin verilerde ve Cumhurbaşkanlığı kararında belli olacak.

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