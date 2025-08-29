30 Ağustos köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 15 Temmuz, FSM, Kuzey-Marmara otoyolu ücret durumu gündemde!

Resmi tatil günlerinde devletin işlettiği köprü ve otoyollarda geçiş ücretleri genellikle alınmıyor. Geçmiş yıllarda uygulanan uygulamanın, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da devam etmesi öngörülüyor. Peki, 30 Ağustos köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

30 AĞUSTOS KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatilini değerlendirmek için on binlerce vatandaş yollara çıkmayı planlıyor. Resmi tatillerde devletin işlettiği köprü ve otoyollarda geçiş ücretleri genellikle alınmıyor.

Önceki yıllardaki uygulamalara göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrupa Otoyolu (Mahmutbey-Edirne), Anadolu Otoyolu (Çamlıca-Akıncı), İzmir-Çeşme ve İzmir-Aydın otoyolları ile Çukurova bölgesindeki otoyol kesimlerinde (Adana-Şanlıurfa ve Niğde-Mersin-Adana) sürücülerden ücret alınmaması bekleniyor.

Özel şirketler tarafından işletilen yap-işlet-devret projelerinde geçişler ücretli olmaya devam edecek. Resmi açıklama Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlandığında tüm detaylar kamuoyuyla paylaşılacak. Henüz köprü ve otoyollar için ücretsiz hizmet kararı alınmadı.

30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Zafer Bayramı dolayısıyla şehir içi toplu taşımada da ücretsiz uygulama yapılması planlanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de otobüs, metro, tramvay, metrobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları vatandaşlara ücret ödemeden hizmet verecek.