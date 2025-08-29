Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
30 Ağustos’ta AVM’ler açık mı, kapalı mı? Zafer Bayramı AVM çalışma saatleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümünde resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları kapalı olacak. Tatil günlerinde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de AVM'lerin açık olup olmayacağı ve çalışma saatleri oluyor. 30 Ağustos’ta AVM’ler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor araştırılmaya başlandı.

30 Ağustos’ta AVM’ler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor sorusu vatandaşların gündeminde. Zafer Bayramı'nda AVM'lerin çalışma saatleri de bir diğer merak edilen detaylar arasında yerini aldı.

30 Ağustos’ta AVM’ler açık mı, kapalı mı? Zafer Bayramı AVM çalışma saatleri - 1. Resim

30 AĞUSTOS'TA AVM'LER AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde kamuya bağlı kurumlar hizmet vermezken, özel sektöre ait işletmelerde durum farklı işliyor. AVM’ler, bayram ve resmi tatillerde de genellikle faaliyet göstermeye devam ediyor.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos’ta Türkiye genelinde alışveriş merkezlerinin açık olması bekleniyor. Dolayısıyla vatandaşlar, resmi tatil olmasına rağmen AVM’lerde vakit geçirebilecek, mağazalardan alışveriş yapabilecek.

Yine de AVM'lerin yönetim birimlerinden detaylı bilgi alınması tavsiye ediliyor.

30 Ağustos’ta AVM’ler açık mı, kapalı mı? Zafer Bayramı AVM çalışma saatleri - 2. Resim

30 AĞUSTOS AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

Alışveriş merkezleri, resmi tatil günlerinde de standart açılış ve kapanış düzenini koruyor. Türkiye genelinde AVM’lerin büyük çoğunluğu sabah saat 10.00’da açılırken, akşam 22.00’ye kadar hizmet veriyor.

Bazı şehirlerde veya belirli AVM’lerde açılış saati 11.00’e kaydırılabilir, kapanış da 21.00’de yapılabilir.

