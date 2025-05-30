30 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Elenen isim ve haftalık puan tablosu

Gelinim Mutfakta 30 Mayıs Cuma bölümünde heyecan doruktaydı. 10 altın bileziği kazanan, elenen isim ve günün birincisi netleşiyor. Ezgi, Sahra, Gizem ve Nur arasındaki kıyasıya rekabet izleyiciyi ekran başına kilitledi. 26-30 Mayıs haftasında yarışmaya veda eden gelin belli olacak. 30 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kazanan isim bölümün ardından netleşiyor.

Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta 30 Mayıs 2025 tarihli bölümde kimlerin yüksek puanlar aldığı, çeyrek altını ve bilezikleri kazanan isimler merak edilirken yarışmaya bir gelin veda edecek.

Aslı Hünel'in sunumuyla gerçekleşen programda gelinler kaynanalardan yüksek puan alabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi.

30 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 30 Mayıs Cuma günü yayınlanan bölümünde, Ezgi, Sahra, Asena ve Gizem arasında birincilik yarışında son güne gelindi.

Puan durumuna göre elenen isim bugün belli olurken 10 bileziği kazanmak için Gelinim Mutfakta programında gelinler, en iyi yemeği yapmak için maharetlerini sergiledi.

30 Mayıs Gelinim Mutfakta 10 altın bileziği kazanan gelin oldu.

30 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 30 Mayıs Cuma günü yayınlanan programa Gizem elenerek yarışmaya veda etti.

30 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Aslı Hünel'in sunumuyla gerçekleşen yarışmada 30 Mayıs Cuma günü yarışmada gelinler ve kaynanalar haftanın son gününde 10 altın bilezik için yarışıyor.

30 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu:

Sahra: 19

Ezgi: 19

Gizem: 18

Nur: 8

26-30 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu:

Ezgi: 85 puan

Sahra:84 puan

Nur: 73 puan

Gizem: 69 puan

30 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİ KİM OLDU, ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Günün birincisi olan isim çeyrek altını kazanıyor. Sahra, 30 Mayıs Perşembe günü çeyrek altını kazanan isim oldu.