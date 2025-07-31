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30 yaş üstü indirimli öğrenci akbili uygulaması ne zaman başlıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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30 yaş üstü indirimli öğrenci akbili uygulaması ne zaman başlıyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da eğitim hayatı devam eden 30 yaş üstü öğrenciler indirimli öğrenci akbilinden yararlanamıyordu. Mahkeme kararıyla yaş sınırı kaldırıldı. İstanbul’da 30 yaş üstü lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yeniden indirimli öğrenci İstanbulkartı kullanabilecek. Uygulamanın başlama tarihi açıklandı.

İstanbul'da 30 yaş üstü lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini sevindiren karar mahkemeden çıktı. Daha önce 30 yaş sınırı nedeniyle indirimli öğrenci akbili alamayan öğrenciler için mahkeme kararıyla yeni bir dönem başladı. Artık 30 yaş üstü öğrenciler de öğrenci akbilinden indirimli olarak faydalanabilecek. Uygulamanın yürürlüğe gireceği tarih de açıklandı.

30 YAŞ ÜSTÜ İNDİRİMLİ ÖĞRENCİ AKBİLİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin 30 Temmuz 2025’te kesinleşen kararıyla, 30 yaş üstü öğrencilerin tam indirimli İstanbulkart kullanma hakkı aynı gün itibarıyla yürürlüğe girdi. 

İSTANBULKART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru, bireysel.istanbulkart.istanbul veya İstanbulkart Mobil Uygulaması üzerinden çevrim içi olarak yapılır. Öğrenci belgesi, kimlik bilgileri ve fotoğraf yüklenerek 60 TL kart ücreti ödenir. Teslimat adresi seçildikten sonra kart 7-10 gün iş gününde teslim edilir.

İBB’nin 11 Temmuz 2024’te aldığı ve 30 yaş üstü öğrencilere yalnızca yüzde 10 indirim uygulayan kararı, eşitlik ilkesine aykırı bulunarak oy birliğiyle iptal edildi. 

30 yaş üstü öğrenciler öğrenci belgelerini ibraz ederek tam indirimli İstanbulkart'ı kullanabilecek. 

Uygulama, metrobüs, otobüs, tramvay ve vapur gibi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.

İSTANBULKART'TA 30 YAŞ SINIRI KALKTI MI?

İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin 30 Temmuz 2025 tarihli kararıyla 30 yaş sınırı iptal edildi. 30 yaş üstü öğrenciler, artık diğer öğrencilerle eşit şekilde tam indirimli akbilden faydalanabilecek.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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