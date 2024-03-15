Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Haberler > 31 Mart'ta ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı 1 milyon 32 bin 610 oldu

31 Mart'ta ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı 1 milyon 32 bin 610 oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
31 Mart&#039;ta ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı 1 milyon 32 bin 610 oldu
Ysk, Seçim, Seçmen Sayısı, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçimlerde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı, merak konusu oldu. 31 Mart seçimlerinde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı netleşti. Peki YSK seçimde, kayıtlı seçmen sayısı kaç? Kaç milyon seçmen oy kullanacak? 2024 seçiminde yeni seçmen sayısı kaç? İşte detaylar.

YSK seçmen sayısını açıkladı. Seçim Takvimi'ne göre, seçmen kütükleri, 7 Şubat'ta kesinleştirildi. 28 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde, yurt içindeki seçmen sayısı 60 milyon 771 bin 236 olarak belirlenmişti. Peki, YSK seçimde, kayıtlı seçmen sayısı kaç? Kaç milyon seçmen oy kullanacak? 2024 seçiminde yeni seçmen sayısı kaç? 

31 Mart'ta ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı 1 milyon 32 bin 610 oldu - 1. Resim

31 MART'TA İLK KEZ OY KULLANACAK SEÇMEN SAYISI

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin seçmen kaydını açıkladı. 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak. YSK'nin verilerine göre, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak. 

31 Mart'ta ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı 1 milyon 32 bin 610 oldu - 2. Resim

KAÇ MİLYON SEÇMEN OY KULLANACAK?

YSK, seçimde, kayıtlı seçmen sayısı, 61 milyon 441 bin 882 oldu. Seçmenlerden yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i ise erkeklerden oluşuyor. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nce 23 Mart 2024 tarihi itibarıyla ölen, vatandaşlıktan çıkan, askere alınan, hüküm giyen ve kısıtlanan seçmenlere, sandık seçmen listelerinde "oy kullanamaz" şerhi verilecek.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Evde Bakım Parası 15 Mart'ta hesaplara yattı - HaberlerEvde Bakım Parası 15 Mart'ta hesaplara yattıFenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi hangi takım oldu? UEFA Konferans Ligi maçı eşleştirmeleri çekildi - HaberlerFenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi hangi takım oldu? UEFA Konferans Ligi maçı eşleştirmeleri çekildiGelinim Mutfakta 15 Mart Cuma birincisi Tuğba oldu! Gelinim Mutfakta kim gitti? - HaberlerGelinim Mutfakta 15 Mart Cuma birincisi Tuğba oldu! Gelinim Mutfakta kim gitti?Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe’nin Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı ne zaman oynanacak? - HaberlerFenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe’nin Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı ne zaman oynanacak?Bugün orucun kaçıncı günü 2024? 15 Mart bugün kaçıncı orucu tutuyoruz? - HaberlerBugün orucun kaçıncı günü 2024? 15 Mart bugün kaçıncı orucu tutuyoruz?Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kura çekimi saat 16.00'da UEFA TV'den canlı yayınlanacak - HaberlerFenerbahçe'nin Konferans Ligi kura çekimi saat 16.00'da UEFA TV'den canlı yayınlanacakPeygamber Efendimiz sahurda ne yerdi? - HaberlerPeygamber Efendimiz sahurda ne yerdi?A Milli Takım aday kadrosu 2024! Milli takım aday kadrosunda kimler var, Arda Güler var mı? - HaberlerA Milli Takım aday kadrosu 2024! Milli takım aday kadrosunda kimler var, Arda Güler var mı?İzmir Kemalpaşa'da soğuk hava deposunda yangın! İzmir yangın son durum - Haberlerİzmir Kemalpaşa'da soğuk hava deposunda yangın! İzmir yangın son durumTürkiye'nin UEFA ülke puanı kaç oldu? - HaberlerTürkiye'nin UEFA ülke puanı kaç oldu?
Sonraki Haber Yükleniyor...