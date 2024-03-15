31 Mart'ta ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı 1 milyon 32 bin 610 oldu

Yerel seçimlerde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı, merak konusu oldu. 31 Mart seçimlerinde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı netleşti. Peki YSK seçimde, kayıtlı seçmen sayısı kaç? Kaç milyon seçmen oy kullanacak? 2024 seçiminde yeni seçmen sayısı kaç? İşte detaylar.

YSK seçmen sayısını açıkladı. Seçim Takvimi'ne göre, seçmen kütükleri, 7 Şubat'ta kesinleştirildi. 28 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde, yurt içindeki seçmen sayısı 60 milyon 771 bin 236 olarak belirlenmişti. Peki, YSK seçimde, kayıtlı seçmen sayısı kaç? Kaç milyon seçmen oy kullanacak? 2024 seçiminde yeni seçmen sayısı kaç?

31 MART'TA İLK KEZ OY KULLANACAK SEÇMEN SAYISI

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin seçmen kaydını açıkladı. 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak. YSK'nin verilerine göre, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak.

KAÇ MİLYON SEÇMEN OY KULLANACAK?

YSK, seçimde, kayıtlı seçmen sayısı, 61 milyon 441 bin 882 oldu. Seçmenlerden yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i ise erkeklerden oluşuyor. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nce 23 Mart 2024 tarihi itibarıyla ölen, vatandaşlıktan çıkan, askere alınan, hüküm giyen ve kısıtlanan seçmenlere, sandık seçmen listelerinde "oy kullanamaz" şerhi verilecek.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.