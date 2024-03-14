Oy pusulası değişti son dakika! 2024 yerel seçimlerinde oy pusulasında değişiklik

2024 yerel seçimler oy pusulası değişti mi, sorusu araştırılıyor. YSK son dakikada oy pusulasını değiştirdi. Yeni oy pusulası nasıl olacak? Seçimde kaç pusula olacak? İstanbul oy pusulasında ne değişti? İşte tüm merak edilenler.

Ak Parti'nin YSK'ya yaptığı başvuru kabul edildi. İstanbul'da oy pusulasında değişikliğe gidildi. Peki, yerel seçimde oy pusulası nasıl olacak? YSK açıkladı. 2024 yerel seçimlerinde oy pusulasında değişiklik detayları haberimizde.

2024 YEREL SEÇİMLER OY PUSULASI DEĞİŞTİ Mİ?

AK Parti, kendi seçmenlerinin AK Parti logosunun altındaki bağımsız adaylara oy verdiği ve oy kaybına uğradığı gerekçesiyle YSK'ya başvuruda bulunmuştu. AK Parti'nin yaptığı başvuru kabul edildi. Böylece İstanbul'da oy pusulasında değişikliğe gidildi.

YENİ OY PUSULASI NASIL OLACAK?

YSK olağanüstü toplandı. Konuyu değerlendiren YSK, partilerle bağımsızlar arasındaki boşluğa, boşluğu tümüyle kaplayacak şekilde “bağımsız adaylar” ibaresinin eklenmesine karar verdi. Böylece 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul için oy pusulasına, "bağımsız adaylar" bölümü eklenmiş oldu.

SEÇİMDE KAÇ PUSULA OLACAK?

Oy pusulaları Ankara'da basılmaya başlandı. En uzun oy pusulası 97 santimetre ile İstanbul'da olacak. Ankara'da 19'u siyasi partilerden, 5'i bağımsız 24 aday seçime girecek. İzmir'de 21'i siyasi partilerden, 6'sı bağımsız 27 aday pusulada yer alacak.