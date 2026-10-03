4 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! Çeyiz seti, televizyon, telefon... İşte fiyatlar
BİM 4 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu güncellendi. Pazar günü raflara gelecek ürünleri merak edenler "BİM'de bu hafta ne var?" ve "BİM 4 Ekim aktüel ürünler neler?" sorularını araştırmaya başladı. Küçük ev aletleri, çeyiz seti, elektronik ürünler, oyuncaklar ve ev ürünleri katalogda öne çıkıyor.
BİM aktüel ürünler kataloğu 4 Ekim Pazar günü raflara gelecek indirimli ürünlerle gündeme geldi. Yeni BİM kataloğunda televizyon, cep telefonu, süpürge, ütü, kahve makinesi, çay makinesi, mutfak ürünleri ve çocuk oyuncakları gibi farklı kategoriler bulunuyor. Özellikle çeyiz hazırlığı yapanların ilgisini çekebilecek küçük ev aletleri seti ile elektronik ürünlerin fiyatları dikkat çekerken 4 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı belli oldu.
4 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
65 inç 4K Ultra HD QLED Google TV - 27.500 TL
Şömine görünümlü elektrikli ısıtıcı - 7.900 TL
TCL 32 inç Full HD QLED Android TV - 10.900 TL
Samsung A16 4 GB/128 GB cep telefonu - 10.900 TL
Halı ve koltuk yıkama makinesi - 6.490 TL
Mini fırın - 2.490 TL
Retro nostaljik radyo - 999 TL
Retro oyun konsolu - 999 TL
İki mikrofonlu karaoke set - 599 TL
Fakir profesyonel saç kurutma makinesi - 1.190 TL
Saç düzleştirici - 1.190 TL
Erkek vücut bakım tıraş makinesi - 790 TL
LCD yazı tahtası büyük boy - 499 TL
Hoparlörlü telefon tutucu - 399 TL
Buzlu cam dekoratif gaz lambası - 399 TL
Oyuncak mutfak seti - 999 TL
Oyuncak meyveli gitar - 159 TL
Üçlü arabalar - 329 TL
Neon simli oyun hamuru - 99 TL
Taşıma çantalı evcil hayvanım - 279 TL
Oyuncak araba - 199 TL
6'lı oyuncak arabalar - 169 TL
Şakacı penguen / duvar denge oyunu - 189 TL
Hikaye kitapları - 45 TL
Boyama kitapları - 29 TL
Oyuncak güzellik valizi - 679 TL
Ahşap mıknatıslı yakalama oyunu - 139 TL
Dekoratif hasır ürün çeşitleri - 199 TL
Dekoratif 2 katlı hasır sepet - 459 TL
Dekoratif duvara asılabilir sepet - 399 TL
Gold çiçekli fotoğraf çerçevesi - 399 TL
Katlanır masa - 679 TL
Çocuk etkinlik arşiv çerçevesi - 299 TL
10'lu metal renkli balon - 79 TL
Lastikli zarflı not defteri - 129 TL
Fakir çeyiz seti - 8.990 TL
XL çay makinesi - 2.190 TL
Mikrodalga fırın - 3.990 TL
Philips Azur buharlı ütü - 2.790 TL
Saç şekillendirici set - 3.990 TL
Mega blender set - 2.190 TL
Şarjlı süpürge - 6.990 TL
Kablolu dikey süpürge - 2.290 TL
Philips toz torbasız süpürge - 6.990 TL
Fakir doğrayıcı - 1.490 TL
Fakir Türk kahve makinesi - 1.790 TL
Philips su ısıtıcı - 1.390 TL
El mikseri - 990 TL