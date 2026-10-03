BİM 4 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu güncellendi. Pazar günü raflara gelecek ürünleri merak edenler "BİM'de bu hafta ne var?" ve "BİM 4 Ekim aktüel ürünler neler?" sorularını araştırmaya başladı. Küçük ev aletleri, çeyiz seti, elektronik ürünler, oyuncaklar ve ev ürünleri katalogda öne çıkıyor.

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BİM aktüel ürünler kataloğu 4 Ekim Pazar günü raflara gelecek indirimli ürünlerle gündeme geldi. Yeni BİM kataloğunda televizyon, cep telefonu, süpürge, ütü, kahve makinesi, çay makinesi, mutfak ürünleri ve çocuk oyuncakları gibi farklı kategoriler bulunuyor. Özellikle çeyiz hazırlığı yapanların ilgisini çekebilecek küçük ev aletleri seti ile elektronik ürünlerin fiyatları dikkat çekerken 4 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı belli oldu.

4 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! Çeyiz seti, televizyon, telefon... İşte fiyatlar

4 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

65 inç 4K Ultra HD QLED Google TV - 27.500 TL

Şömine görünümlü elektrikli ısıtıcı - 7.900 TL

TCL 32 inç Full HD QLED Android TV - 10.900 TL

Samsung A16 4 GB/128 GB cep telefonu - 10.900 TL

Halı ve koltuk yıkama makinesi - 6.490 TL

Mini fırın - 2.490 TL

Retro nostaljik radyo - 999 TL

Retro oyun konsolu - 999 TL

İki mikrofonlu karaoke set - 599 TL

Fakir profesyonel saç kurutma makinesi - 1.190 TL

Saç düzleştirici - 1.190 TL

Erkek vücut bakım tıraş makinesi - 790 TL

LCD yazı tahtası büyük boy - 499 TL

Hoparlörlü telefon tutucu - 399 TL

Buzlu cam dekoratif gaz lambası - 399 TL

4 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! Çeyiz seti, televizyon, telefon... İşte fiyatlar

Oyuncak mutfak seti - 999 TL

Oyuncak meyveli gitar - 159 TL

Üçlü arabalar - 329 TL

Neon simli oyun hamuru - 99 TL

Taşıma çantalı evcil hayvanım - 279 TL

Oyuncak araba - 199 TL

6'lı oyuncak arabalar - 169 TL

Şakacı penguen / duvar denge oyunu - 189 TL

Hikaye kitapları - 45 TL

Boyama kitapları - 29 TL

Oyuncak güzellik valizi - 679 TL

Ahşap mıknatıslı yakalama oyunu - 139 TL

Dekoratif hasır ürün çeşitleri - 199 TL

Dekoratif 2 katlı hasır sepet - 459 TL

Dekoratif duvara asılabilir sepet - 399 TL

Gold çiçekli fotoğraf çerçevesi - 399 TL

Katlanır masa - 679 TL

Çocuk etkinlik arşiv çerçevesi - 299 TL

10'lu metal renkli balon - 79 TL

Lastikli zarflı not defteri - 129 TL

4 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! Çeyiz seti, televizyon, telefon... İşte fiyatlar

Fakir çeyiz seti - 8.990 TL

XL çay makinesi - 2.190 TL

Mikrodalga fırın - 3.990 TL

Philips Azur buharlı ütü - 2.790 TL

Saç şekillendirici set - 3.990 TL

Mega blender set - 2.190 TL

Şarjlı süpürge - 6.990 TL

Kablolu dikey süpürge - 2.290 TL

Philips toz torbasız süpürge - 6.990 TL

Fakir doğrayıcı - 1.490 TL

Fakir Türk kahve makinesi - 1.790 TL

Philips su ısıtıcı - 1.390 TL

El mikseri - 990 TL

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