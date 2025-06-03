5 Haziran A101 Aktüel ürünler kataloğu! Şişme havuz, kano seti ve plaj ürünleri geliyor
5 Haziran A101 Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 5 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu ile şişme havuz, kano seti, bot, plaj ürünleri ve daha fazlası raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Bu hafta A101'de hangi ürünler satışta 5 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu ile belli oldu.
A101 aktüel ürünler kataloğu Kurban Bayramı öncesi yayınlandı. A101 afişi 5 Haziran aktüel ürünler marketlerde raflarda yerini alacak ürünler belli oldu. A101 Aldın Aldın kataloğu ile 2 kişilik şişme kano seti 6.999 TL, fileli deniz yatağı 546 TL, çocuk lisanslı kulaklı deniz simidi 249 TL gibi ürünler ve plaj ürünlerinde daha fazlası 5 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu zengin ürün seçkisiyle raflarda yerini alacak.
5 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
1500 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL
1500 CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL
Pro-Sport Bot 35.999 TL
3 Kişilik Şişme Kano Seti 9.499 TL
Kürekli Şişme Sörf ve Kano Seti 12.199 TL
Şişme Çocuk Havuzu 699 TL
El Pompası 149 TL
Şişirme ve Emme Pompası 339 TL
Bardaklı-Yastıklı Deniz Yatağı 499 TL
Deniz Makarnası 39,50 TL
Oyuncak Fonksiyonlu Katlanabilir Kaydırak 799 TL
A101'DE BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER VAR? (5 HAZİRAN PERŞEMBE)
2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı 5.799 TL
Kahve Köşesi Çok Amaçlı Dolap 3.299 TL
LED Sinek Kovucu 219 TL
Peştamal 129 TL
Bahçe/Plaj Şemsiyesi 899 TL
Dalış Paleti 499 TL
55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.799 TL
Işıklı Kablosuz Parti Hoparlör 599 TL
Kablosuz Kapı Zili 239 TL
Masa Örtüsü 139 TL
Overlok Makinesi 7.999 TL
Buhar Kazanlı Ütü 2.599 TL
Buharlı Kırışık Giderici 799 TL
Mutfak Robotu 1.999 TL
Saç Düzleştirici 299 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.249 TL
Çamaşır Makinesi 11.499 TL
No-Frost Buzdolabı 16.990 TL