5 Haziran A101 Aktüel ürünler kataloğu! Şişme havuz, kano seti ve plaj ürünleri geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Haziran 2025 12:59 - Güncelleme: 3 Haziran 2025 12:59 - Güncelleme:

5 Haziran A101 Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 5 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu ile şişme havuz, kano seti, bot, plaj ürünleri ve daha fazlası raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Bu hafta A101'de hangi ürünler satışta 5 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu ile belli oldu.

A101 aktüel ürünler kataloğu Kurban Bayramı öncesi yayınlandı. A101 afişi 5 Haziran aktüel ürünler marketlerde raflarda yerini alacak ürünler belli oldu. A101 Aldın Aldın kataloğu ile 2 kişilik şişme kano seti 6.999 TL, fileli deniz yatağı 546 TL, çocuk lisanslı kulaklı deniz simidi 249 TL gibi ürünler ve plaj ürünlerinde daha fazlası 5 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu zengin ürün seçkisiyle raflarda yerini alacak. 5 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1500 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL 1500 CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL Pro-Sport Bot 35.999 TL 3 Kişilik Şişme Kano Seti 9.499 TL Kürekli Şişme Sörf ve Kano Seti 12.199 TL Şişme Çocuk Havuzu 699 TL El Pompası 149 TL Şişirme ve Emme Pompası 339 TL Bardaklı-Yastıklı Deniz Yatağı 499 TL Deniz Makarnası 39,50 TL Oyuncak Fonksiyonlu Katlanabilir Kaydırak 799 TL A101'DE BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER VAR? (5 HAZİRAN PERŞEMBE) 2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı 5.799 TL Kahve Köşesi Çok Amaçlı Dolap 3.299 TL LED Sinek Kovucu 219 TL Peştamal 129 TL Bahçe/Plaj Şemsiyesi 899 TL Dalış Paleti 499 TL 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.799 TL Işıklı Kablosuz Parti Hoparlör 599 TL Kablosuz Kapı Zili 239 TL Masa Örtüsü 139 TL Overlok Makinesi 7.999 TL Buhar Kazanlı Ütü 2.599 TL Buharlı Kırışık Giderici 799 TL Mutfak Robotu 1.999 TL Saç Düzleştirici 299 TL 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.249 TL Çamaşır Makinesi 11.499 TL No-Frost Buzdolabı 16.990 TL İlgili Haber 3 Haziran Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! Klima, katlanır elektrikli bisiklet ve daha fazlası geliyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan