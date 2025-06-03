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5 Haziran A101 Aktüel ürünler kataloğu! Şişme havuz, kano seti ve plaj ürünleri geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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5 Haziran A101 Aktüel ürünler kataloğu! Şişme havuz, kano seti ve plaj ürünleri geliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

5 Haziran A101 Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 5 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu ile şişme havuz, kano seti, bot, plaj ürünleri ve daha fazlası raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Bu hafta A101'de hangi ürünler satışta 5 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu ile belli oldu.

A101 aktüel ürünler kataloğu Kurban Bayramı öncesi yayınlandı. A101 afişi 5 Haziran aktüel ürünler marketlerde raflarda yerini alacak ürünler belli oldu. A101 Aldın Aldın kataloğu ile  2 kişilik şişme kano seti 6.999 TL,  fileli deniz yatağı 546 TL, çocuk lisanslı kulaklı deniz simidi 249 TL gibi ürünler ve plaj ürünlerinde daha fazlası 5 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu zengin ürün seçkisiyle raflarda yerini alacak. 

5 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

1500 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL

1500 CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL

Pro-Sport Bot 35.999 TL

3 Kişilik Şişme Kano Seti 9.499 TL

Kürekli Şişme Sörf ve Kano Seti 12.199 TL

5 Haziran A101 Aktüel ürünler kataloğu! Şişme havuz, kano seti ve plaj ürünleri geliyor - 1. Resim

Şişme Çocuk Havuzu 699 TL

El Pompası 149 TL

Şişirme ve Emme Pompası 339 TL

Bardaklı-Yastıklı Deniz Yatağı 499 TL

Deniz Makarnası 39,50 TL

Oyuncak Fonksiyonlu Katlanabilir Kaydırak 799 TL

5 Haziran A101 Aktüel ürünler kataloğu! Şişme havuz, kano seti ve plaj ürünleri geliyor - 2. Resim

A101'DE BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER VAR? (5 HAZİRAN PERŞEMBE)

2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı 5.799 TL

Kahve Köşesi Çok Amaçlı Dolap 3.299 TL

LED Sinek Kovucu 219 TL

Peştamal 129 TL

Bahçe/Plaj Şemsiyesi 899 TL

Dalış Paleti 499 TL

5 Haziran A101 Aktüel ürünler kataloğu! Şişme havuz, kano seti ve plaj ürünleri geliyor - 3. Resim

55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.799 TL

Işıklı Kablosuz Parti Hoparlör 599 TL

Kablosuz Kapı Zili 239 TL

Masa Örtüsü 139 TL

5 Haziran A101 Aktüel ürünler kataloğu! Şişme havuz, kano seti ve plaj ürünleri geliyor - 4. Resim

Overlok Makinesi 7.999 TL

Buhar Kazanlı Ütü 2.599 TL

Buharlı Kırışık Giderici 799 TL

Mutfak Robotu 1.999 TL

Saç Düzleştirici 299 TL

5 Haziran A101 Aktüel ürünler kataloğu! Şişme havuz, kano seti ve plaj ürünleri geliyor - 5. Resim

4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.249 TL

Çamaşır Makinesi 11.499 TL

No-Frost Buzdolabı 16.990 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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