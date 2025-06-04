5 Haziran Marmaray, Başkentray, İzban ücretsiz mi? Arefe günü toplu taşıma tarifesi

Kurban Bayramı’nın arife günü olan 5 Haziran 2025’te toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak konusu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamalarına göre 5 Haziran Marmaray, Başkentray, İzban tarifesi belli oldu.

Kurban Bayramı’na bir gün kala, 5 Haziran 2025 Perşembe günü toplu taşıma araçlarını kullanmayı planlayan vatandaşlar, Marmaray, Başkentray İZBAN, metro, metrobüs, ESHOT ve otobüslerin ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Bayram süresince ücretsiz toplu taşıma müjdesi gelirken, arife günü için tarife detayları netleşti.

5 HAZİRAN MARMAY, BAŞKENTRAY, İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamalarına göre, Marmaray, İZBAN, Başkentray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 6 Haziran Cuma günü saat 00:00’dan 9 Haziran Pazartesi günü saat 00:00’a kadar ücretsiz hizmet verecek. Ancak 5 Haziran 2025 Perşembe günü yani arefe günü bu hatlarda ücretsiz tarife uygulanmayacak ve standart ücretler geçerli olacak.

AREFE GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

5 Haziran 2025’te, Kurban Bayramı arefesi olan Perşembe günü, toplu taşıma araçları genel olarak ücretli hizmet verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, ücretsiz toplu taşıma uygulaması 6 Haziran Cuma günü gece yarısından itibaren başlayacak ve bayram süresince devam edecek.

Bu nedenle, arefe günü İstanbul’da İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay ve şehir hatları vapurları; Ankara’da EGO otobüsleri, metro ve Ankaray; İzmir’de ise ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ ve İZBAN seferleri için standart ücret tarifesi uygulanacak.

5 HAZİRAN METRO, METROBÜS, ESHOT, OTOBÜS BEDAVA MI?

5 Haziran 2025’te İstanbul’da metro, metrobüs ve İETT otobüsleri ücretli olacak. Ücretsiz toplu taşıma uygulaması gelmesi halinde yalnızca 6-9 Haziran bayram günlerini kapsayacağı tahmin ediliyor.

Aynı şekilde, Ankara’da EGO otobüsleri ve metro, İzmir’de ise ESHOT otobüsleri ve metro hatları arefe günü ücretli olacak. Bayramda toplu taşımanın ücretsiz olacağına dair İETT, EGO ve ESHOT'tan açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.