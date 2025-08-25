5. sınıf uyum haftası var mı, ortaokullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim takvimiyle, okulların açılış tarihi duyurulmuştu. Yaz tatilinin sona ermesi ile birlikte ders başı yapacak olan öğrenciler, internette okulların ne zaman başlayacağını aratıyor. Peki ortaokullar ne zaman açılacak, ilkokulların uyum haftası hangi gün başlayacak? tüm detaylar bu haberde...

UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül 2025 tarihleri arası uyum haftası olarak geçecek.

5. SINIFLARA UYUM HAFTASI VAR MI?

5. sınıf yani ortaokul için uyum haftası olup olmayacağı merak konusuydu. 5. sınıflar için uyum haftası olmayacak. Ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulları, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için rehberlik ve oryantasyon çalışmaları yapılacak. Bu programlarla öğrencilerin akademik, sosyal ve fiziksel ortama uyum süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

5. sınıflar, yani ortaokula başlayacaklar 8 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde tarihler paylaşılmıştı. Buna göre okullar eğitime 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

▪️ Birinci dönem ara tatili zamanı: 10-14 Kasım 2025

▪️ Yarıyıl (Sömestr) tatili zamanı: 26 Ocak - 6 Şubat 2026

▪️ İkinci dönem ara tatili zamanı: 6-10 Nisan 2026

▪️ 2025-2026 Eğitim Yılı Kapanışı: 19 Haziran 2026