Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 5. sınıf uyum haftası var mı, ortaokullar ne zaman açılacak?

5. sınıf uyum haftası var mı, ortaokullar ne zaman açılacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
5. sınıf uyum haftası var mı, ortaokullar ne zaman açılacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlkokulu bitiren öğrenciler ortaokula başlamak için gün sayıyor. Veliler de öğrenciler kadar heyecanlı, akıllarda ise 5. sıfırlar için uyum haftası olacak mı sorusu yer alıyor. Peki 5. sınıflar da oryantasyon süreci nasıl olacak, ortaokullar ne zaman açılacak? İşte ders başı yapacakları tarih...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim takvimiyle, okulların açılış tarihi duyurulmuştu. Yaz tatilinin sona ermesi ile birlikte ders başı yapacak olan öğrenciler, internette okulların ne zaman başlayacağını aratıyor. Peki ortaokullar ne zaman açılacak, ilkokulların uyum haftası hangi gün başlayacak? tüm detaylar bu haberde... 

Ortaokullar ne zaman açılacak? Oryantasyon ve uyum tarihi gündemde... - 4. Resim

UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül 2025 tarihleri arası uyum haftası olarak geçecek. 

Ortaokullar ne zaman açılacak? Oryantasyon ve uyum tarihi gündemde... - 3. Resim

5. SINIFLARA UYUM HAFTASI VAR MI? 

5. sınıf  yani ortaokul için uyum haftası olup olmayacağı merak konusuydu. 5. sınıflar için uyum haftası olmayacak. Ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulları, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için rehberlik ve oryantasyon çalışmaları yapılacak. Bu programlarla öğrencilerin akademik, sosyal ve fiziksel ortama uyum süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

5. sınıf uyum haftası var mı, ortaokullar ne zaman açılacak? - 3. Resim

ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

5. sınıflar, yani ortaokula başlayacaklar 8 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. 

5. sınıf uyum haftası var mı, ortaokullar ne zaman açılacak? - 4. Resim

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde tarihler paylaşılmıştı. Buna göre okullar eğitime 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 

▪️ Birinci dönem ara tatili zamanı: 10-14 Kasım 2025

▪️ Yarıyıl (Sömestr) tatili zamanı: 26 Ocak - 6 Şubat 2026

▪️ İkinci dönem ara tatili zamanı: 6-10 Nisan 2026

▪️ 2025-2026 Eğitim Yılı Kapanışı: 19 Haziran 2026

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kaldıkları ev dertleri oldu: Tuzla Kiptaş Sitesi 22 milyonluk borçla cebelleşiyor!Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den kriz iddialarına fotoğraflı cevap
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün voleybol maçı var mı? 25 Ağustos Pazartesi günü maç takvimi belli oldu - HaberlerBugün voleybol maçı var mı? 25 Ağustos Pazartesi günü maç takvimi belli olduBarış Alper Yılmaz Rizespor maçında oynayacak mı? Antrenmana çıktı - HaberlerBarış Alper Yılmaz Rizespor maçında oynayacak mı? Antrenmana çıktı2025 YKS taban puanları: Kaç puanla hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları - Haberler2025 YKS taban puanları: Kaç puanla hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanlarıNikolai Svechnikov kimdir, bulundu mu? İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolmuştu - HaberlerNikolai Svechnikov kimdir, bulundu mu? İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolmuştuEl Bilal Toure kimdir, kaç yaşında, hangi takıma geldi! Beşiktaş transferi son dakika... - HaberlerEl Bilal Toure kimdir, kaç yaşında, hangi takıma geldi! Beşiktaş transferi son dakika...Tercih yapmayanlar ek tercih yapabilir mi? - HaberlerTercih yapmayanlar ek tercih yapabilir mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...